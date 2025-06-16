Havacılıktan gayrimenkule, perakendeden üretim sektörüne kadar pek çok büyük ölçekli şirket, bu hafta içinde hissedarlarına nakit temettü ödemesi yapacak. Hem şirketlerin mali disiplinini hem de yatırımcılara olan güveni gösteren bu ödemeler, borsada nakit hareketliliğini artırması açısından da büyük önem taşıyor.

İşte 16-20 Haziran haftasına ait güncel temettü takvimi:

Hisse Toplam Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Temettü (TL) Ödeme Tarihi THYAO (Türk Hava Yolları) 4.037.500.000 2,926 16 Haziran 2025 MERIT (Merit Turizm) 40.055.400 0,119 16 Haziran 2025 EKGYO (Emlak Konut GYO) 1.520.000.000 0,400 16 Haziran 2025 GIPTA (Gıpta Ofis Kırtasiye) 119.000.000 0,902 17 Haziran 2025 BIMAS (BİM Mağazalar) 2.040.000.000 3,360 18 Haziran 2025 SMRVA (Simge Real Varlık) 31.450.000 0,266 18 Haziran 2025 HLGYO (Halk GYO) 16.000.000 0,004 18 Haziran 2025 BUCIM (Bursa Çimento) 85.000.000 0,057 18 Haziran 2025 ULKER (Ülker Bisküvi) 2.533.000.000 6,859 19 Haziran 2025 TCELL (Turkcell) 3.400.000.000 1,545 20 Haziran 2025 ATATP (Ata Portföy) 56.766.712 0,594 20 Haziran 2025

Bu ödemelerle birlikte, uzun vadeli yatırımcılığın önemli bileşenlerinden biri olan temettü getirileri, yeniden yatırımcının gündeminde. Özellikle portföyünü pasif gelir kaynaklarıyla çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için bu hafta büyük fırsatlar sunuyor.

Borsa İstanbul’daki bu hareketlilik, yaz aylarına girerken piyasada yeni yatırım kararlarını da beraberinde getirebilir.