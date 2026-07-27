Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Orçul Doğa ve Kültür Festivali'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Festival alanında ilgiyle karşılanan Yıldırım, hemşehrileriyle sohbet ederek etkinlik kapsamında düzenlenen programlara katıldı.

Festivalin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırım, Orçul'un doğal güzellikleri ve kültürel değerlerine vurgu yaptı.

Yıldırım paylaşımında, 'Doğasıyla, kültürüyle ve köklü değerleriyle Can Erzincan'ımızın gözbebeği Orçul'da düzenlenen 5. Geleneksel Orçul Doğa ve Kültür Festivali'nde hemşehrilerimizle bir araya geldik.' ifadelerini kullandı.

Festivalin birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirten Yıldırım, geçmişten geleceğe uzanan kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayan etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek festivalin hayırlı olmasını diledi.