Geri Alım Programları Sürüyor

Birçok şirket, piyasa değerini desteklemek ve hisse fiyatlarını dengelemek amacıyla geri alım programlarını sürdürüyor.

ADGYO , 686.852 adet payı 31,96 – 34,08 TL fiyat aralığından geri alırken,

BORLS , 1.437.649 adet payı 63,90 – 66,55 TL aralığında geri aldı.

HRKET ise 52.000 adet payı 75,75 – 76,50 TL’den portföyüne kattı.

ORGE, PCILT, PNSLN, LKMNH, SANFM ve INVES gibi diğer şirketler de geri alım programları kapsamında çeşitli tutarlarda pay geri alımı gerçekleştirdi.

Bireysel ve Kurumsal Alımlar Dikkat Çekti

Öte yandan bazı yatırımcılar ve şirket ortakları tarafından da ciddi miktarda pay alımları yapıldı:

BIMAS ’ta Merkez Bereket Gıda Sanayi, 200.000 adet payı 477,21 TL fiyatla alarak şirketteki payını %15,35’e çıkardı.

BIZIM ’de Hakan Şanal’ın 2.788.691 adetlik alımıyla sermaye içindeki payı %5,48’e yükseldi.

ENKAI ’de Mehmet Sinan Tara, 200.000 adet hisseyi 61,35 – 62,50 TL aralığında alarak şirket sermayesindeki payını %1,09’a çıkardı.

MOGAN ’da Güriş Holding 175.000 adetlik alımıyla %0,07’lik pay elde etti.

TRGYO’da ise Mehmet Torun, 20.000 adet hisseyi 61,00 TL’den alarak şirketteki payını %39,37’ye taşıdı.

ISCTR’den Çifte Hamle

İş Bankası (ISCTR) iki farklı şirkette gerçekleştirdiği büyük çaplı alımlarla öne çıktı:

ISGYO hisselerinde 300.000 adet alım yaparak %52,30’luk paya ulaştı.

SISE hisselerinde ise 3.500.000 adet alım gerçekleştirerek payını %52,23’e yükseltti. Bu hamle, SISE üzerindeki stratejik hakimiyetin daha da pekiştirildiğini gösteriyor.

DGNMO ve Doğanlar Yatırım’ın Atılımı

Doğanlar Yatırım Holding de dikkat çekici bir adım atarak DGNMO hisselerinde 2.378.058 adetlik alım gerçekleştirdi. Bu işlem, şirketin sektördeki pozisyonunu güçlendirme hedefi olarak yorumlanıyor.