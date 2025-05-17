Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da 19 Mayıs günü seans gerçekleştirilmeyecek. Buna bağlı olarak, takas ve fiziki teslimat işlemleri de durdurulacak.

Takas takvimine ilişkin önemli bir not olarak, 15 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen işlemlerin takası 20 Mayıs Salı günü yapılacak. Aynı şekilde, 16 Mayıs Cuma günü yapılan işlemlerin takası ise 21 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak.

Yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının bu takvim değişikliklerini dikkate almaları, işlem ve takas planlamalarında mağduriyet yaşamamaları açısından önem taşıyor.