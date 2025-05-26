ALTNY – Şirketin bağlı ortaklığı Dasal Havacılık, toplamda 35 milyon TL ve 790.600 dolar tutarında yeni iş sözleşmesi imzaladı. Bu gelişme, havacılık sektöründeki büyüme hedeflerine işaret ediyor.

AKFIS – Halka arzdan sağlanan 1,2 milyar TL’lik fonun büyük bölümü (1,1 milyar TL) finansal borçların azaltılmasında kullanılırken, 91,2 milyon TL işletme sermayesine aktarıldı.

ASTOR – Şirket, Asener Enerji’nin tüm paylarını 280,8 milyon TL bedelle satın alma kararı aldı.

ALARK – Alarko Gotion Green Energy Enerji Depolama Sistemleri adlı yeni iştirak resmen kurularak tescil edildi.

FORTE – MilSOFT Yazılım’ın devralınması için yapılan başvuru, Rekabet Kurulu tarafından olumlu karşılandı.

GENIL – Yönetim kurulu, 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracına onay verdi.

ISCTR – Yurt dışında 22 milyon sterlin tutarında, 379 gün vadeli borçlanma aracı ihraç etti.

KLNMA – Dünya Bankası kuruluşu olan IBRD ile 500 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı.

PNLSN – Elazığ’da kurulacak GES yatırımı için 1,4 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

ONRYT – Savunma sanayiine yönelik İnsansız Deniz Aracı projelerinde kullanılacak haberleşme ve siber güvenlik ürünleri için yüksek adetli teklif çalışmalarına başlandı.

RUBNS – Yeni kurulacak Tam Entegre Hazır Giyim Fabrikası için tüm makine alım süreci tamamlandı.

Sermaye Artırımı Gelişmeleri:

BFREN – Şirket, sermayesini 30,6 milyon TL’den 122,6 milyon TL’ye yükseltme sürecinde kalan 65.125 adet payı 26-27 Mayıs’ta Borsa Birincil Piyasa’da satışa çıkaracak.

ESEN – Sermayesini 260 milyon TL’den 1,8 milyar TL’ye çıkaracak olan şirket, bedelsiz artırım için SPK’ya başvurdu.

TSPOR – Sermaye azaltım ve artırımı sürecinde SPK’ya yapılan başvuru revize edilerek yeniden sunuldu.

Bugün Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler:

İhlas Holding A.Ş. – Olağan Genel Kurul, saat 08:30

Zorlu Enerji A.Ş. – Olağan Genel Kurul, saat 13:00

Bulls Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş. – Olağan Genel Kurul, saat 14:00

Yatırımcı Notu:

Borsa İstanbul şirketlerinden gelen bu gelişmeler, hem reel sektördeki genişleme adımlarını hem de finansman yönetimindeki stratejik kararları ortaya koyuyor. Özellikle savunma sanayi, enerji ve teknoloji alanındaki yatırımlar dikkat çekiyor. Yeni kredi anlaşmaları ve halka arz fonlarının kullanım detayları, yatırımcıların radarında olmalı.