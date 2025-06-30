Geri Alım İşlemleri Devam Ediyor

AKFIS ve AKFYE , kendi hisselerine yönelik geri alım programlarını sürdürerek sırasıyla 65.000 ve 120.001 adet hisseyi piyasadan çekti.

AHGAZ , 27,40 TL’den 42.158 adet hisse geri alımı gerçekleştirdi.

BORLS , 51.664 adet payı 63,90 – 70,05 TL aralığından geri aldı.

GEDZA, INVES, LKMNH, MAVI, MHRGY, NTHOL, PCILT, PNLSN, SANFM gibi şirketler de çeşitli miktarlarda hisse geri alımlarını duyurdu.

Satışlar ve Pay Azalışları

ARÇELİK (ARCLK) , 1.304.000 adet geri alınan payı 112,20 TL’den elden çıkarırken, yaklaşık 104,7 milyon TL zarar açıkladı.

Atlas Portföy , DAGI hisselerinde 2 milyon adet satış gerçekleştirerek sermayedeki payını %4,68’e düşürdü.

Re-Pie Portföy , DMRGD ’deki 5,5 milyon adetlik satışıyla payını %18,93’e çekti.

EKOS ’ta Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Can Akbaş, 8,4 milyon hisse sattı ve şirket sermayesindeki payı %41,58’e düştü.

KAREL 'de Serdar Nuri Tunaoğlu ve Şahir Yaman Tunaoğlu, ayrı ayrı 6 milyon adet satış yaparak şirket içindeki paylarını %8’in altına indirdi.

NATEN'de Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şanel, 6 milyon hisse satışıyla payını %3,64'e geriletti.

Pay Artışları ve Devralmalar

ENKA İNŞAAT (ENKAI) ’da Şarık Ömer Tara, 131.381 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %0,24’e çıkardı. Borsa İstanbul'da Gün Ortasında Yüzler Gülüyor: BIST 100 Endeksi Yüzde 2,73 Yükseldi İçeriği Görüntüle

KRISTAL GIDA (KRSTL) , 232.723 adet hisse alımıyla şirket payını %4,94’e yükseltti.

Pardus Portföy , NATEN ’de hem alış hem satış işlemleri gerçekleştirdi. Toplamda 5.744.000 adet alış ve 735.149 adet satış yaptı. Net etkisiyle şirket sermayesindeki payı %7,86’ya yükseldi.

SANEL'de Ali Yıldırım, 2.483.012 adet payı Sena Yıldırım’dan devralarak dikkat çeken bir iç transfer gerçekleştirdi.

Genel Değerlendirme

Şirketlerin geri alım hamleleri, piyasa güvenini artırma ve hisse değerini koruma amaçlı stratejilerin sürdüğünü gösterirken, bazı büyük yatırımcıların yüklü satışları ve yönetici işlemleri de dikkat çekiyor. Özellikle yönetim kurulu üyeleri veya büyük portföy yöneticilerinin yaptığı bu hareketler, yatırımcılar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.