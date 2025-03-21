Şirket Pay Geri Alımları:

ADGYO : 209.537 adet pay, 28,20 – 29,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

: 209.537 adet pay, 28,20 – 29,00 TL fiyat aralığından geri alındı. AHGAZ : 655.332 adet pay, 20,30 – 20,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

: 655.332 adet pay, 20,30 – 20,70 TL fiyat aralığından geri alındı. ARMGD : 120.000 adet pay, 31,92 TL fiyattan geri alındı.

: 120.000 adet pay, 31,92 TL fiyattan geri alındı. AVGYO : 242.358 adet pay, 7,49 – 8,05 TL fiyat aralığından geri alındı.

: 242.358 adet pay, 7,49 – 8,05 TL fiyat aralığından geri alındı. BIMAS : 150.000 adet pay, 469,20 TL fiyattan geri alındı.

: 150.000 adet pay, 469,20 TL fiyattan geri alındı. BIMAS : Mustafa Latif Topbaş, 471,25 TL fiyattan 120.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %0,21’e çıkardı.

: Mustafa Latif Topbaş, 471,25 TL fiyattan 120.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %0,21’e çıkardı. DERHL : Alnus Yatırım, 42,95 TL fiyattan 1.453.085 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %13,55’e yükseltti.

: Alnus Yatırım, 42,95 TL fiyattan 1.453.085 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %13,55’e yükseltti. ENERY : 5.750.000 adet pay, 3,33 – 3,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

: 5.750.000 adet pay, 3,33 – 3,42 TL fiyat aralığından geri alındı. INFO : Namık Kemal Gökalp, 2,12 TL fiyattan 6.276.402 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %0,91’e yükseltti.

: Namık Kemal Gökalp, 2,12 TL fiyattan 6.276.402 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %0,91’e yükseltti. LKMNH : 149.996 adet pay, 17,68 – 18,19 TL fiyat aralığından geri alındı.

: 149.996 adet pay, 17,68 – 18,19 TL fiyat aralığından geri alındı. MOGAN : Güriş İnşaat, 8,59 TL fiyattan 50.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %10,97’ye çıkardı.

: Güriş İnşaat, 8,59 TL fiyattan 50.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %10,97’ye çıkardı. PRKME : 20.000 adet pay, 17,94 – 18,23 TL fiyat aralığından geri alındı.

: 20.000 adet pay, 17,94 – 18,23 TL fiyat aralığından geri alındı. RALYH : 50.000 adet pay, 88,28 TL fiyattan geri alındı.

: 50.000 adet pay, 88,28 TL fiyattan geri alındı. SEGMN : 100.000 adet pay, 19,78 – 19,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

: 100.000 adet pay, 19,78 – 19,99 TL fiyat aralığından geri alındı. TCKRC : 100.000 adet pay, 35,42 – 36,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

: 100.000 adet pay, 35,42 – 36,04 TL fiyat aralığından geri alındı. TUKAS : 2.000.000 adet pay, 2,10 TL fiyattan geri alındı.

: 2.000.000 adet pay, 2,10 TL fiyattan geri alındı. YYLGD: 128.500 adet pay, 9,03 – 9,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

Pay Alımlarıyla İlgili Önemli İsimler ve Yükselen Paylar:

ASGYO : Abdulkadir Konukoğlu, 710.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %50,21’e yükseltti.

: Abdulkadir Konukoğlu, 710.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %50,21’e yükseltti. BOSSA : Oğuz Tekstil, 500.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %1,32’ye çıkardı.

: Oğuz Tekstil, 500.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %1,32’ye çıkardı. TRGYO : Mehmet Torun, 30.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %39,36’ya yükseltti.

: Mehmet Torun, 30.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %39,36’ya yükseltti. TATGD : Memişoğlu, 379.554 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %51,54’e çıkardı.

: Memişoğlu, 379.554 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %51,54’e çıkardı. TKFEN: ARY Holding, Borsa dışından 5.108.947 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %21,24’e yükseltti.

Bu alım ve geri alım işlemleri, şirketlerin hisse senedi performansları ve piyasa değeri üzerindeki etkileriyle dikkat çekti. Yatırımcılar için önemli göstergeler oluşturan bu açıklamalar, şirketlerin stratejik hamleleri hakkında da önemli bilgiler sunuyor.