26 Aralık 2025 tarihinde KAP’a gönderilen açıklamalara göre, birçok şirkette dikkat çeken pay alım-satım işlemleri gerçekleşti. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği günün öne çıkan pay hareketleri:
Geri Alım ve Satış İşlemleri Öne Çıktı
-
A1CAP, geri aldığı 300 bin adet payı 10,80 TL fiyattan satarak yaklaşık 1,9 milyon TL kazanç elde etti.
-
GLRYH, geri aldığı 300 bin adet payı 3,90 TL’den satarak 378 bin TL’nin üzerinde gelir sağladı.
-
ENERY, geri alım programı kapsamında 1 milyon adet payı 9,39 – 9,62 TL aralığından portföyüne kattı.
-
JANTS, 46.900 adet payı 18,91 TL fiyattan geri aldı.
-
LKMNH, 24.055 adet payı 18,31 – 18,38 TL aralığından geri aldı.
-
MERCN, 200 bin adet payı 16,00 TL fiyattan geri alım kapsamında satın aldı.
-
NTHOL, 100.015 adet payı 47,86 – 48,02 TL fiyat aralığında geri aldı.
-
TEZOL, 38 bin adet payı 12,02 – 12,03 TL aralığından geri aldı.
Ortaklık Yapısında Değişiklikler
-
GLRYH, 10,67 – 10,81 TL fiyat aralığından 2.975.000 adet A1CAP payı satarak şirketteki payını %32,15’e düşürdü.
-
KMPUR’da Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi, 15,93 TL fiyattan 100 bin adet pay alarak sermaye payını %34,08’e yükseltti.
-
MACKO’da Matchzone Teknoloji, 32,56 – 32,78 TL aralığından 11.500 adet pay alımıyla pay oranını %10,29’a çıkardı.
-
RALYH’de Rıza Kandemir, 1 milyon adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %36,54’e yükseltti.
Sermaye Piyasası İşlemleri
-
PEKGY, 15 milyon adet payın Borsa’da işlem görebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) kaydileştirme başvurusunda bulundu.