26 Aralık 2025 tarihinde KAP’a gönderilen açıklamalara göre, birçok şirkette dikkat çeken pay alım-satım işlemleri gerçekleşti. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği günün öne çıkan pay hareketleri:

Geri Alım ve Satış İşlemleri Öne Çıktı

A1CAP , geri aldığı 300 bin adet payı 10,80 TL fiyattan satarak yaklaşık 1,9 milyon TL kazanç elde etti.

GLRYH , geri aldığı 300 bin adet payı 3,90 TL’den satarak 378 bin TL’nin üzerinde gelir sağladı.

ENERY , geri alım programı kapsamında 1 milyon adet payı 9,39 – 9,62 TL aralığından portföyüne kattı.

JANTS , 46.900 adet payı 18,91 TL fiyattan geri aldı.

LKMNH , 24.055 adet payı 18,31 – 18,38 TL aralığından geri aldı.

MERCN , 200 bin adet payı 16,00 TL fiyattan geri alım kapsamında satın aldı.

NTHOL , 100.015 adet payı 47,86 – 48,02 TL fiyat aralığında geri aldı.

TEZOL, 38 bin adet payı 12,02 – 12,03 TL aralığından geri aldı.

Ortaklık Yapısında Değişiklikler

GLRYH , 10,67 – 10,81 TL fiyat aralığından 2.975.000 adet A1CAP payı satarak şirketteki payını %32,15’e düşürdü.

KMPUR ’da Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi , 15,93 TL fiyattan 100 bin adet pay alarak sermaye payını %34,08’e yükseltti.

MACKO ’da Matchzone Teknoloji, 32,56 – 32,78 TL aralığından 11.500 adet pay alımıyla pay oranını %10,29’a çıkardı.

RALYH’de Rıza Kandemir, 1 milyon adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %36,54’e yükseltti.

Sermaye Piyasası İşlemleri

PEKGY, 15 milyon adet payın Borsa’da işlem görebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) kaydileştirme başvurusunda bulundu.

Şirketlerin geri alım programlarına hız vermesi, özellikle volatil piyasa koşullarında yatırımcı güvenini destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Öte yandan, ortaklık paylarındaki artışlar ve satışlar, şirketlerin stratejik pozisyonlanmalarına işaret ediyor.