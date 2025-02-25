BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Destek Finans Faktoring (#DSTKF.E) ve Verusa Holding (#VERUS.E) hisseleri için kısıtlama getirildi.

Buna göre, 25 Şubat 2025 tarihli işlemlerden itibaren başlayarak 24 Mart 2025 tarihli işlemler dahil olmak üzere, söz konusu hisseler açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

VBTS, hisse senetlerinde aşırı fiyat hareketlerini dengelemek amacıyla uygulanan bir sistem olup, piyasanın sağlıklı işleyişini korumayı hedefliyor.