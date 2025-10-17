Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, TCMB’nin 6 Aralık 2024 tarihinde yaptığı suç duyurusunun ardından başladı. Aralarında BKM’nin eski yöneticilerinin de bulunduğu Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan, Hüseyin Halit Özdamar, Muhammed Güven, Çağkan Göktaş, İbrahim Şener, Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında inceleme başlatıldı.

İhalelerde Usulsüzlük ve Mevzuata Aykırılıklar

Soruşturma kapsamında, TCMB’nin ana hissedarı olduğu BKM’de 2023 yılında yapılan “çipli plastik kart alımı” ile “Troy için spesifikasyon ve Applet yazılım geliştirme” ihalelerinde usulsüzlük tespit edildi. Ayrıca Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ve Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Ltd. Şti. üzerinden ihale yapılmaksızın gerçekleştirilen hizmet alımları da incelemeye alındı.

Bunun yanı sıra, yurt dışında eğitim gören öğrencilere “bilimsel araştırma yaptırılması” adı altında yemek kartları üzerinden yapılan ödemeler ve eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş’a tahsis edilen kurumsal kredi kartının mevzuata aykırı kullanımı da soruşturma dosyasına dahil edildi.

10 Ekim Operasyonu: 7 Tutuklama

Soruşturma kapsamında 10 Ekim’de İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan ve Muhammed Güven tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden Çağkan Göktaş, İbrahim Şener ve Hüseyin Halit Özdamar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt Dışındaki 4 Şüpheliye Yakalama Kararı

Soruşturma kapsamında yurt dışında oldukları tespit edilen Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın BKM’deki ihalelere ilişkin mali incelemesini derinleştirerek, usulsüzlük zincirinde sorumluluğu bulunan kişi ve kurumlara yönelik yeni adımlar atabileceği belirtiliyor.