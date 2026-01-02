Toplam kripto para piyasası büyüklüğü ise 3,02 trilyon dolara yükseldi. CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende, kripto piyasasındaki son gelişmeler ve teknik görünüme ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Kripto Piyasasında Pozitif Seyir Güçleniyor

2026 yılının ilk gününe satış baskısıyla başlayan kripto para piyasası, yeni günde pozitif bir görünüm sergiliyor. Yeni yıl tatili nedeniyle küresel piyasalarda likiditenin sınırlı kalmaya devam ettiği görülürken, yatırımcıların kademeli olarak işlemlere dönmesiyle birlikte önümüzdeki hafta işlem hacimlerinde artış bekleniyor.

Son dönemde teknoloji hisselerine yönelik “yüksek değerleme” endişelerinin yerini alıcılı bir görünüme bırakması, riskli varlıklara olan talebi destekliyor. ABD’li teknoloji hisselerinde vadeli işlemlerde gözlenen yükselişlerin, kripto paralarda da risk iştahını artırdığı değerlendiriliyor. Analistler, Wall Street cephesinden gelen iyimser beklentilerin kripto varlıklara olan talebi destekleyebileceğini belirtiyor.

Mayıs ayında göreve başlaması beklenen yeni ABD Merkez Bankası (FED) başkanının netleşmesiyle birlikte küresel finansal koşullara ilişkin belirsizliklerin azalmasının, kripto piyasası açısından da olumlu bir zemin oluşturması bekleniyor. Bugün açıklanacak ABD İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ise küresel büyüme görünümü açısından kripto yatırımcılarının yakın takibinde bulunuyor.

Güncel Kripto Para Fiyatları

Bültenin hazırlandığı sırada kripto para piyasasında öne çıkan fiyatlamalar şöyle:

Bitcoin (BTC): 88.916 dolar

Ethereum (ETH): 3.030 dolar

Ripple (XRP): 1,87 dolar

Solana (SOL): 127,36 dolar

Türkmenistan’da Kripto Para Madenciliği ve Ticareti Yasal Hale Geldi

Türkmenistan’da dijital varlıkları düzenleyen yeni yasanın 1 Ocak 2026 itibarıyla tamamen yürürlüğe girmesiyle birlikte, kripto para madenciliği ve ticareti resmen yasal hale geldi. Kasım ayında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından imzalanan düzenleme, kripto para borsaları ve madencilik şirketlerini merkez bankası denetiminde lisans rejimine tabi tutuyor.

Yeni yasayla birlikte kripto paraların ülkedeki hukuki ve ekonomik statüsü tanımlanırken, dijital varlıkların ödeme aracı olarak kullanılmasına ise izin verilmiyor. Uzmanlar, söz konusu adımın Türkmenistan’ın doğalgaza dayalı ekonomik yapısını çeşitlendirmeye yönelik stratejik bir hamle olduğuna dikkat çekiyor.

İran, Silah Satışlarında Kripto Para Ödemesini Değerlendiriyor

Financial Times’ın haberine göre İran, balistik füzeler ve savaş gemileri dahil olmak üzere gelişmiş silah satışlarında kripto para ile ödeme kabul etmeyi değerlendiriyor. Savunma Bakanlığı İhracat Merkezi’nin (Mindex), askeri sözleşmelerde dijital varlıklar ve takas yöntemlerine açık olduğu bildirildi.

Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran’ın uluslararası bankacılık sistemine erişiminin kısıtlı olması, ülkeyi Bitcoin ve benzeri dijital varlıklara yöneltiyor. Uzmanlar, bu gelişmenin kripto paraların jeopolitik kullanım alanlarını genişletebileceğine işaret ediyor.

Solana’da Tokenize Varlıklar Rekor Kırdı

Solana ağında tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının (RWA) toplam değeri, son bir ayda yaklaşık yüzde 10 artarak 873,3 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Aynı dönemde Solana tabanlı RWA token’larını elinde bulunduran yatırımcı sayısı yüzde 18,4 artışla 126 binin üzerine çıktı.

BlackRock ve Ondo Finance gibi kurumlara ait ABD Hazine tahvili temelli tokenize fonlar, Solana üzerindeki büyümenin temel itici gücü olarak öne çıkıyor. Analistler, Solana’nın yakın dönemde tokenize varlıklarda 1 milyar dolar eşiğini aşan üçüncü blok zinciri ağı olabileceğini belirtiyor.

Teknik Analiz: Bitcoin, Ethereum ve XRP

Bitcoin (BTC)

Bitcoin’in 88.000 dolar üzerinde tutunması kısa vadede alıcıların güçlü olduğunu gösteriyor. 89.500 dolar üzerindeki kalıcılık, fiyatın yeniden 90.000 dolar psikolojik eşiğine yönelmesini sağlayabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum’un 3.000 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi, yükseliş eğilimini destekliyor. 3.100 dolar üzeri kapanışlar, 3.200 dolara doğru yeni bir ivme yaratabilir.

Ripple (XRP)

XRP, 1,85 dolar üzerinde dengeli seyrini koruyor. 1,90 dolar üzerindeki kalıcılık, fiyatın yeniden 2,00 dolar seviyesine yönelmesini sağlayabilir.