Gelir vergisinde yer alan kazanç unsurlarına ilişkin istisna ve indirim tutarları, 2025 yılı yeniden değerleme oranı olan %25,49 dikkate alınarak güncellendi. Düzenlemeler, 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğlerle yürürlüğe girdi.

Kira ve Kazanç İstisnalarında Dikkat Çeken Artış

Yapılan düzenleme kapsamında, konut kira gelirlerinde uygulanan istisna tutarı 47 bin TL’den 58 bin TL’ye yükseltildi.

Değer artış kazançlarında 120 bin TL olan istisna tutarı 150 bin TL,

arızi kazançlarda ise 280 bin TL olan istisna tutarı 350 bin TL olarak yeniden belirlendi.

Ayrıca, tevkifata ve istisnaya tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verme sınırı da artırılarak 22 bin TL’ye çıkarıldı.

Binek Otomobillerde Gider ve Amortisman Sınırı Yükseldi

Gelir vergisine ilişkin güncelleme, binek otomobillere yönelik gider kalemlerini de kapsadı. Buna göre:

Binek otomobiller için gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedeli 37 bin TL’den 46 bin TL’ye yükseltildi.

Amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırı ise 2,1 milyon TL’den 2,6 milyon TL’ye çıkarıldı.

Yeni tutarların, 2026 yılı boyunca gelir vergisi beyannamelerinde uygulanacağı bildirildi.

Vergi Mükellefleri İçin Ne Anlama Geliyor?

Uzmanlar, yapılan artışların özellikle kira geliri elde edenler, tek seferlik kazanç sağlayanlar ve şirket aracı kullanan mükellefler açısından vergi yükünü kısmen hafifleteceğini belirtiyor. Güncellenen istisna tutarları sayesinde daha az gelir için beyanname verilmesi gerekecek.