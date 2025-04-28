BIST Katılım Tüm Endeksi'nde Geniş Kapsamlı Değişim

BIST Katılım Tüm Endeksi'nde birçok yeni hisse listeye eklenirken, bazı şirketler endeksten çıkarıldı. Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE), Ayen Enerji (AYEN), Çimsa (CIMSA), Cvk Maden (CVKMD), Dap Gayrimenkul (DAPGM) gibi şirketler endekse dahil edilirken; Atp Yazılım (ATATP), Doğuş Otomotiv (DOAS), Esenboğa Elektrik (ESEN) gibi şirketler listeden çıkarıldı.

BIST Katılım 100 Endeksi'nde Değişiklikler

BIST Katılım 100 Endeksi'ne Arena Bilgisayar (ARENA), Binbin (BINBN), Dyo Boya (DYOBY) ve Sun Tekstil (SUNTK) gibi yeni şirketler girerken; Anadolu Isuzu (ASUZU), Bursa Çimento (BUCIM) ve Yunsa (YUNSA) gibi şirketler endeksten çıkarıldı.

BIST Katılım 50 Endeksi'nde Revizyon

50 şirketten oluşan Katılım Endeksi'nde de önemli güncellemeler yapıldı. Çimsa (CIMSA), Girişim Elektrik Sanayi (GESAN), Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) ve Ral Yatırım Holding (RALYH) listeye eklenirken; Banvit (BANVT), Galata Wind Enerji (GWIND) ve Vestel Beyaz Eşya (VESBE) gibi şirketler endeks dışı kaldı.

BIST Katılım 30 Endeksi'nde Yeni İsimler

Daha dar kapsamlı olan BIST Katılım 30 Endeksi'nde de değişiklik yapıldı. Çimsa (CIMSA), Girişim Elektrik (GESAN), Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) ve Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) gibi şirketler endekse dahil olurken; Batısöke Çimento (BSOKE), Mia Teknoloji (MIATK) ve Oyak Çimento (OYAKC) gibi şirketler listeden çıkarıldı.

Değişiklikler Ne Anlama Geliyor?

Borsa İstanbul'un endekslerde yaptığı bu düzenlemeler, yatırımcılar açısından önemli ipuçları barındırıyor. Endekslere yeni dahil olan hisseler, katılım finans ilkelerine uyum açısından güvenilirlik kazanırken, endekslerden çıkarılan şirketlerin performansı ve katılım kriterleri üzerindeki etkiler dikkatle takip edilecek.

Yeni düzenlemelerle birlikte, yatırımcıların portföylerini gözden geçirmeleri ve değişen endeks kompozisyonlarını dikkate alarak strateji belirlemeleri tavsiye ediliyor.