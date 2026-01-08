Bu hızlı yükselişin ardından hisse senetleri, beklendiği üzere, dünü sınırlı kâr satışlarıyla geçirdi. Özellikle bankacılık endeksinde yaşanan %2,4’lük geri çekilme öne çıkarken, BIST 100 endeksi günün son bölümünde artan satış baskısına rağmen 12.000 puan seviyesinin üzerinde kalmayı başardı.

Öte yandan, Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primi, 200 baz puana yaklaştıktan sonra sınırlı bir yukarı yönlü tepki verse de 2018 yılından bu yana görülen en düşük seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. Bu görünüm, TL varlıklara yönelik risk iştahında belirgin bir bozulma olmadığına işaret ediyor.

Yeni günde makroekonomik gündemde Aralık ayı Hazine nakit dengesi verisi öne çıkıyor. Hatırlanacağı üzere, Kasım ayında Hazine nakit dengesi 56,4 milyar TL fazla vermişti. Bu sonuçla birlikte, yılın ilk 11 ayında verilen toplam açık 1,8 trilyon TL, son 12 aylık dönemde ise 2,1 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu açık, GSYH’nin yaklaşık %3,5’ine karşılık geliyor.

Orta Vadeli Program’da (OVP) ise 2025 yılı bütçe açığının 2,2 trilyon TL, GSYH’ye oranla %3,6 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.