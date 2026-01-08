ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun kendisini aradığını belirtti. Petro’nun uyuşturucu sorunu başta olmak üzere ABD ile yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin tutumunu aktarmak amacıyla görüşme talep ettiğini ifade eden Trump, iki lider arasında Beyaz Saray’da yüz yüze bir görüşme için hazırlıkların başladığını duyurdu.

Beyaz Saray’da görüşme hazırlığı

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio’nun görüşmenin organizasyonu için çalışmalara başladığını belirterek, buluşmanın Washington D.C.’de, Beyaz Saray’da gerçekleşeceğini kaydetti. Görüşmenin tarihine ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Petro: “Diyaloğun yeniden başlamasını istedim”

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da Bogota’da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada telefon görüşmesini doğruladı. Petro, “Trump başkan olduğundan beri ilk kez telefonda konuştuk” diyerek, iki ülke arasında diyaloğun yeniden başlatılması yönünde talepte bulunduğunu söyledi.

Trump’tan geçmişte sert suçlamalar

ABD Başkanı Trump, daha önce Kolombiya Devlet Başkanı Petro’yu uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlamış, Kolombiya’nın kokain üretimi ve ABD’ye sevkiyatı konusunda sert ifadeler kullanmıştı. Trump, gerekirse Kolombiya’ya yönelik askeri bir operasyonun gündeme gelebileceğini dile getirerek, “Kolombiya’ya operasyon kulağa hoş geliyor” açıklamasında bulunmuştu.

Petro’dan sert yanıt

Petro ise Trump’ın bu açıklamalarına sert tepki göstermiş, Kolombiya’nın uyuşturucuyla mücadelede somut başarılar elde ettiğini ve rekor miktarda kokain ele geçirildiğini vurgulamıştı. Olası bir askeri müdahalenin masum sivillerin ölümüne yol açabileceğini belirten Petro, ülkesini savunmakta kararlı olduklarını ifade etmişti.