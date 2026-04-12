Edinilen bilgilere göre olay, bir cumartesi günü ilçe pazarının kurulduğu sırada yaşandı. Müftülük binasında yalnız başına bulunan Akşit, dışarıdaki yoğunluğu izlerken müftülüğün karşısındaki bakkal ile lüks araç sahibi bir vatandaş arasında park nedeniyle tartışma çıktığını fark etti. Olası bir büyümenin önüne geçmek isteyen müftü, sürücüyü müftülüğün bahçesine park etmeye davet etti. Daveti kabul eden vatandaş, ardından müftülükte çay içmeye çıktı.

İkili sohbet ettiği sırada müftülüğün kapısı açıldı ve içeri yaşlı bir kadın girdi. Elinde bir tabak incir bulunan kadın, bu incirleri pazarda satarak elde edeceği geliri bir Kur’ân kursu yapımı için bağışlamak istediğini ifade etti. Mütevazı imkânlarına rağmen böyle bir niyet taşıması, odadakileri derinden etkiledi.

Yaşlı kadının samimi talebi üzerine duygulanan misafir, kadına incirlerin fiyatını sordu. “Ne verirseniz” cevabını alan vatandaş, kadının niyetini gerçekleştirmek amacıyla bir Kur’ân kursu yaptırma sözü verdi.

Olayın ardından, yaşlı kadının içten dileğinin hayata geçirildiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişme, küçük bir bağışın ve samimi bir niyetin nasıl büyük bir hayra vesile olabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu tür örnekler, toplumsal dayanışmanın temelinde yer alan “ihlâs” ve “niyet” kavramlarının somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.