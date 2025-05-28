Başkan Güler’in ifadesiyle “Tüm doğallığını koruyan yaylamızda, geniş düzlüklerde otlayan kuzuların sesi eşlik eder sessizliğe. Huzur burada sesle değil, hisle gelir.” sözleri, Perşembe Yaylası’nın sakinliğini ve doğayla bütünleşmiş halini en yalın şekilde yansıtıyor.

Yemyeşil doğasında kıvrıla kıvrıla akan menderesleriyle adeta bir tabloyu andıran yayla, Çiseli Şelalesi’nin serin sularıyla ziyaretçilerine ferahlık sunuyor. Yaylanın en yüksek noktalarından biri olan Karga Tepesi ise tüm manzarayı ayaklar altına seren görkemiyle dikkat çekiyor.

Burada rüzgarın taşıdığı mis gibi yayla kokusu ve gökyüzüne uzanan engin görüntülerle doğayla baş başa kalmanın huzuru yaşanıyor. Yaylaya adım atan herkes, sadece manzaraya değil, aynı zamanda içsel bir yolculuğa da çıkıyor.

“Perşembe Yaylası… Görmekle kalmayacağın, içinde kalmak isteyeceğin bir yer.” sözleriyle sonlandırdığı paylaşımı, bu eşsiz coğrafyanın cazibesini en iyi şekilde özetliyor.

Yayla, doğayla baş başa kalmak, huzur dolu anlar yaşamak ve Karadeniz’in eşsiz kültürünü hissetmek isteyen tüm ziyaretçilerini bekliyor.