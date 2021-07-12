Mobil oyunlarda ilk yarı hasılatı 44 milyar dolar

Araştırma şirketi Sensor Tower tarafından hazırlanan rapora göre 2021'nin ilk yarısında App Store ve Google Play Store'daki uygulamalara 64,9 milyar dolar harcandı. Rapora göre, 2020 yılının aynı döneminde elde edilen gelire kıyasla yüzde 24,8'lik artış oldu. 2021 yılının ilk yarısında App Store'da 41,5 milyar dolar, Google Play Store'da ise aynı dönemde 23,4 milyar dolar harcandı. Yılın ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 72,5 milyar mobil uygulama indirme işlemi gerçekleşti. Bu sayı geçtiğimiz yılın aynı döneminde 71,3 milyardı.

Mobil oyun harcamaları yüzde 18 arttı

Mobil oyunlarda küresel tüketici harcamaları, 2021'in ilk altı aylık döneminde yüzde 17,9 artışla 44,7 milyar dolara ulaştı. App Store’da, yıllık 13,5 artışla 26 milyar dolarlık oyun içi harcama gerçekleşti. Google Play'in pazarı Apple'ınki kadar mobil oyun geliri sağlamasa da bir önceki yıldaki 15 milyar dolardan yüzde 24,7 artarak 18,7 milyar dolara yükseldi.

Rüzgar girişimciden yana esiyor

Mobil oyun ve uygulama pazarının yılın ilk yarısında ciddi kazançlarla büyüdüğünü vurgulayan IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Pandemi koşulları mobil dünyaya ilgi artışını engellemedi, aksine sektörün gelişimine katkı sağladı. Sektör, her geçen gün yeni fikirlerin, girişimlerin dahil olmasıyla büyüyor, ekonomideki yerini sağlamlaştırıyor. Bu konuda sağlanan devlet destekleri, oyun geliştiricilere personel istihdam, komisyon, reklam, yurt dışı kira ve marka desteği gibi pek çok alanda maddi kaynak niteliği taşıyor. Girişimlerin desteklenmesi için IFASTURK olarak markalaşma, devlet destekleri, hibeler ve teşvikler konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz.” açıklamasında bulundu.