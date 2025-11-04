Mecliste tansiyon tavan yaptı

Beylikdüzü Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı’nın ilk birleşiminde gergin anlar yaşandı. Belediye Başkanvekili Av. Önder Serkan Çebi’nin yönettiği oturumda, CHP’li Gazi Kaya’nın konuşmasına AK Partili Muhammet Ömer Tuncel’in müdahalesi üzerine tartışma büyüdü.

Çebi, uyarılarına rağmen söz kesmeye devam eden Tuncel’e, “Haddini bileceksin terbiyesiz adam, terbiyesizsin!” sözleriyle tepki gösterdi. Bu sırada AK Parti sıralarından yükselen “Manyak!” ifadesi mecliste tansiyonu iyice artırdı.

Sinirlerine hakim olamayan Çebi, “Kim manyak? Haddinizi bilin! Bu Meclis’e saygı göstermeyi öğreneceksiniz. Yazık çok yazık!” diyerek oturuma kısa süre ara verdi.

Balıkçı Kenan krizi: 3 liraya aldınız, 10 liraya sattınız!

Gerginliğin ardından bu kez tartışma Balıkçı Kenan olarak bilinen Kenan Balcı’nın Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki işletmesinin bir kısmının kamulaştırılması meselesinde yeniden alevlendi.

Gündemin 8. maddesinde yer alan imar planı değişikliği sırasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş, CHP’li yönetime sert eleştiriler yöneltti:

“Bir esnafımızın yerini kamulaştırarak elinden almaya çalışıyorsunuz. Esnafın yanındayız. 3 liraya aldığınız yeri başkasına 10 liraya satıyorsunuz. Bu haksızlıktır!”

Çebi: “Hiç kimsenin hakkına tecavüz edilmemiştir”

Eleştirilere yanıt veren Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi, kamulaştırmanın tamamen mahkeme kararıyla yapıldığını belirterek iddiaları reddetti:

“Herhangi bir vatandaşın malına tecavüz yoktur. Kamulaştırılan alan yoldur ve mahkeme kararıyla işlemler yapılmıştır. Beylikdüzü halkının menfaatine uygun bir çalışmadır.”

Çebi’nin açıklamasına rağmen AK Parti grubundan gelen tepkiler sürerken, mecliste gerginlik bir süre daha devam etti.

Balıkçı Kenan meselesi Beylikdüzü’nde gündem oldu

Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki işletmesiyle uzun süredir gündemde olan Balıkçı Kenan Balcı, daha önce de belediyeyle çeşitli hukuki anlaşmazlıklar yaşamıştı. Son meclis toplantısındaki tartışmalar, Beylikdüzü’nde “esnafın mağdur edildiği” yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Vatandaşlar, sosyal medyada “Balıkçı Kenan olayı” hakkında farklı görüşler dile getirirken, bazı kullanıcılar “kamulaştırma bahanesiyle rant yaratılıyor”, bazıları ise “yasal sürece müdahale edilmemeli” yorumları yaptı.