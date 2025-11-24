Belediyelere ‘ivedilikle tamamlayın’ talimatı

Genelgede, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatlar hatırlatılarak, tüm belediyelerin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. İstanbul’un farklı noktalarında doğal yaşam alanları ve bakımevleri kurulabilmesi için gerekli yer tahsislerinin yapıldığı belirtilerek, belediyelere şu talimatlar verildi:

Tahsis edilen alanlarda proje, ihale ve inşaat süreçlerinin hızla tamamlanması

Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilite edilmesi

Köpeklerin bakımevlerine ve doğal yaşam alanlarına nakillerinin mevzuata uygun şekilde, ivedi olarak gerçekleştirilmesi

Kontrolsüz besleme yasak: Hangi alanlarda uygulanacak?

Valilik, halk sağlığı, güvenlik ve ekolojik denge gerekçeleriyle özellikle şu alanlarda sokak köpeklerinin kontrolsüz beslenmesini yasakladı:

Sağlık kurumları

Eğitim kurumları

Havalimanları İstanbul’da Kiralık Sosyal Konut Dönemi Başlıyor! Kura Süreci Yaklaşıyor İçeriği Görüntüle

İbadethaneler

Parklar ve bahçeler

Yol kenarları

Çocuk oyun alanları

Genelgede, kontrolsüz beslemenin haşere ve kemirgen popülasyonunu artırdığına, çevresel kirliliğe yol açtığına ve ekolojik dengeyi bozduğuna dikkat çekildi.

Sorumluluk ihmal edilirse belediyeler sorumlu tutulacak

Valilik, sahipsiz hayvanlar nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının, ilgili belediyelerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi kapsamında değerlendirileceğini belirtti. Uygulamaların tüm sıralı amirlerce titizlikle takip edilmesi ve sahada hiçbir aksaklığa izin verilmemesi istendi.

Kentte yeni dönem

Genelgeyle birlikte İstanbul’da sokak köpeklerine yönelik süreç daha merkezileştirilmiş, kontrol altında yürütülecek bir yapıya kavuşurken, belediyelerin barınak ve doğal yaşam alanı çalışmalarının hızlandırılması da zorunlu hale gelmiş oldu.