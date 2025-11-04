Altında makas daralıyor

Altın piyasasında son haftalarda gözlenen hareketlilikle birlikte spot piyasa ile fiziki satış fiyatı arasındaki fark hızla azalmaya başladı. 21 Ekim’de yüzde 7 seviyelerine kadar çıkan fiyat farkı, bugün itibarıyla yüzde 3,3 seviyesine kadar geriledi.

Kuyumcu esnafı, altındaki son yükselişin ardından yatırımcıların bir kısmının kâr satışına yöneldiğini, bu nedenle iki hafta önceki yoğun fiziki talebin yerini sakinliğe bıraktığını belirtiyor. Ayrıca, konut ve otomobil alımı planlayan bazı yatırımcıların ellerindeki altınları bozdurarak nakde dönmeye başladıkları ifade ediliyor.

Ons altın 4.000 doların altında

Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4.001 dolardan kapanış yaptı. Yeni güne sınırlı bir değer kaybıyla başlayan ons altın, sabah saatlerinde 3.985 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Uzmanlar, bu hareketin konsolidasyon süreci içinde değerlendirilebileceğini belirtiyor.

4 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar “Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte günün ilk saatlerinde güncel altın satış fiyatları:

Gram altın satış fiyatı: 5.401,95 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.111,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 18.210,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 36.400,89 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.277,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 91.281,38 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.991,40 dolar

Altın piyasasında temkinli bekleyiş

Uzmanlara göre altın fiyatlarında kısa vadede jeopolitik gelişmeler ve dolar endeksi belirleyici olmaya devam edecek. Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına yönelik yeni sinyalleri bekliyor.