Hughes, İsrail basınına gönderdiği yazılı açıklamada, "Gazze'nin şu anda yaşanmaz durumda olduğu ve halkının enkaz ve patlamamış mühimmatlarla dolu bir bölgede insanca yaşayamayacağı gerçeği göz ardı ediliyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Başkan Trump, Gazze'yi Hamas'tan arındırılmış bir şekilde yeniden inşa etme vizyonunun arkasında duruyor" dedi.

Arap Birliği Alternatif Bir Plan Sundu

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi’nde, ABD’nin daha önce gündeme getirdiği Gazze planına alternatif bir proje üzerinde uzlaşı sağlandı. "Mısır planı" olarak adlandırılan taslak, Gazze Şeridi’nin Filistinlileri topraklarından etmeden yeniden inşasını öngörüyor.

Planın ilk aşamasında, iki yıl içerisinde yaklaşık 20 milyar dolar maliyetle 200 bin konut inşa edilmesi hedefleniyor. Daha önce Trump yönetimi tarafından dile getirilen, Gazze’nin gayrimenkul yatırımlarıyla bir turizm merkezine dönüştürülmesi önerisi, Arap liderler tarafından reddedilmişti.

Beyaz Saray, Arap ülkeleriyle müzakereye açık olduklarını belirterek, "Bölgeye barış ve refah getirmek için temasları sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Ancak ABD’nin Arap Birliği’nin alternatif planına yönelik tutumu belirsizliğini koruyor.