NTT DATA iş birliğiyle yürütülen bu dönüşüm projesi, Beta Enerji’nin yalnızca teknolojik altyapısını değil, karar alma süreçlerini, maliyet yönetimini ve operasyonel verimliliğini yeniden şekillendirecek stratejik bir kırılma noktası olarak konumlanıyor.

Beta Enerji, SAP (Veri İşlemede Sistemler, Uygulamalar ve Ürünler) sistemine geçişiyle birlikte üretimden tedarik zincirine, stok yönetiminden finansal raporlamaya kadar tüm iş süreçlerini entegre ve uçtan uca yönetilebilir bir yapıya taşıyarak, hız, şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme odağında yeni bir döneme adım atıyor.

Operasyonel verimlilikte %30’a varan artış hedefi

Beta Enerji’nin SAP dönüşümünden beklentisi yalnızca yeni bir sistem kurulumu değil, şirketin verimlilik, maliyet kontrolü ve stratejik karar alma kaslarını güçlendirecek kurumsal bir dönüşüm. Proje kapsamında operasyonel verimlilikte %20–30 artış, manuel iş yükünde %30’a varan azalma, raporlama sürelerinde %50’ye kadar hızlanma, bilgi teknolojileri maliyetlerinde %50’ye varan düşüş, stok ve satın alma maliyetlerinde ise %10–15 optimizasyon hedefleniyor. Bu dönüşümle birlikte Beta Enerji, yalnızca maliyet avantajı sağlayan değil, aynı zamanda hata oranlarını azaltan, süreçlerde şeffaflığı artıran ve anlık veriyle daha hızlı karar almayı mümkün kılan yeni bir yönetim altyapısı oluşturmayı amaçlıyor.

Dijital dönüşümün merkezinde IT departmanı yer alacak

SAP geçiş süreciyle birlikte Beta Enerji, dijital dönüşüm yaklaşımında da önemli bir dönüşüme gidiyor. Şirket, dönüşümün merkezine IT departmanını konumlandırarak bilgi teknolojilerini yalnızca destek fonksiyonu olmaktan çıkarıp, büyümeyi hızlandıran stratejik bir güç haline getiriyor. Yeni yapı sayesinde IT departmanı, maliyetleri yöneten, süreçleri iyileştiren, verimliliği artıran ve şirketin geleceğe dönük büyüme hedeflerine doğrudan katkı sunan bir dönüşüm merkezi olarak konumlanacak.

“Dijitalleşmeyi üretim gücümüzle entegre ediyoruz”

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, dijitalleşmeyi yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak değil, üretim gücünü geleceğe taşıyan stratejik bir dönüşüm olarak gördüklerini belirterek şöyle konuştu:

“Adana’da 130 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nü yalnızca bir üretim tesisi olarak değil, Endüstri 4.0 altyapısıyla kurgulanmış, dijitalleşmenin merkezinde konumlanan bir üretim üssü olarak tasarladık. Bu güçlü altyapıyı SAP dönüşümümüzle destekleyerek üretimden tedarik zincirine, finansal süreçlerden stok yönetimine kadar tüm operasyonlarımızı entegre bir yapıya taşıyoruz. Bu dijital dönüşüm sürecini bir yıl içinde devreye almış olacağız. Bugün 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren bir şirket olarak, bu dönüşümün satış kabiliyetimizi daha da artıracağına inanıyoruz. Operasyonel maliyetlerimizi düşürürken, yaptığımız optimizasyonlarla kaliteyi artırmayı ve müşterilerimize daha yüksek standartta hizmet sunarak rekabet gücümüzü güçlendirmeyi amaçlıyoruz. NTT DATA iş birliğiyle yürüttüğümüz bu dönüşüm sayesinde daha hızlı, daha şeffaf ve veri odaklı karar alabilen bir organizasyon yapısı oluşturuyoruz. Dijitalleşmenin küresel ticaretin temel gerekliliklerinden biri haline geldiği günümüzde, özellikle Avrupa pazarındaki varlığımızı güçlendirmek açısından bu adımın kritik önemde olduğuna inanıyoruz. Bu dönüşümün, Beta Enerji’nin sürdürülebilir büyüme vizyonunu destekleyerek küresel rekabet gücünü önemli ölçüde artıracağına inanıyoruz.”

NTT DATA ile güçlü iş birliği: Dijital dönüşüm, sürdürülebilir büyümenin en güçlü itici gücüdür

Beta Enerji’nin SAP dönüşüm projesi, küresel ölçekte dijital dönüşüm projelerinde güçlü deneyime sahip NTT DATA ile birlikte yürütülüyor. NTT DATA Business Solutions Meta Bölgesi Genel Müdürü Dr. Bahri Danış, Beta Enerji ile hayata geçirilen SAP dönüşümüne ilişkin değerlendirmesinde, bu iş birliğinin yalnızca teknolojik bir modernizasyon değil, aynı zamanda stratejik bir dönüşüm hamlesi olduğuna dikkat çekti:

“Beta Enerji ile hayata geçirdiğimiz bu dönüşüm, yalnızca bir SAP implementasyonu değil; veri odaklı, entegre ve sürdürülebilir bir işletme modeline geçişin güçlü bir ifadesidir. NTT DATA olarak, küresel deneyimimizi ve uçtan uca dönüşüm yetkinliklerimizi Beta Enerji’nin vizyonuyla birleştirerek, karar alma süreçlerini hızlandıran, operasyonel mükemmeliyeti destekleyen bir yapı inşa ediyoruz. Bu iş birliğiyle, Beta Enerji’nin hem Türkiye’de hem de global pazarlarda daha çevik, daha şeffaf ve daha güçlü bir oyuncu olarak konumlanacağına inanıyoruz.”