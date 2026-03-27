Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili olarak, Sakarya Gaz Sahası’ndaki başarıların yeni keşiflerle taçlandırılacağını belirtti. Bayraktar, “Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz, yeni müjdelerin kapısını aralamak için Karadeniz’e açıldı” dedi.

2022 yılında Türkiye Petrolleri (TPAO) tarafından milli enerji filosuna katılan Abdülhamid Han, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme ve 12 bin 120 metre sondaj yapabilme kapasitesine sahip. 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi, teknik donanımıyla Türkiye’nin derin deniz sondajlarında önemli bir rol üstleniyor.

Kandıra-2 kuyusunda planlanan çalışmaların yaklaşık 35 gün sürmesi öngörülüyor. Bayraktar, Karadeniz’deki sondajların bununla sınırlı kalmayacağını belirterek, Nisan ayında Fatih Sondaj Gemisi’nin Bartın açıklarındaki Eflani-1 kuyusunda yeni sondaj çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin hedefinin enerjide tam bağımsızlık olduğunu vurguladı: “Kendi gemilerimiz, mühendislerimiz ve milletimizin desteğiyle yeni müjdeler için durmadan çalışıyoruz.”