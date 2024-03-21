İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşyol Metrobüs Üst Geçidi'nin teknik ömrünü tamamladığını ve artık yaya kapasitesini karşılayamadığını belirterek yenileme çalışmalarına başlamıştı. Yapılacak çalışmaların bir parçası olarak Beşyol metrobüs durağının 45 gün boyunca kapatılacağı, bu süreçte Sefaköy ve Florya metrobüs duraklarının hizmet vermeye devam edeceği belirtilmişti.

Bölgede o durağı kullanan vatandaşlar 45 gün boyunca kapalı olması sebebiyle büyük mağduriyet yaşayacklarını söylemişti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Mevcut metrobüs durağının peron alanı, yolcu kapasitesini kaldıramayacak kadar dar ve kısa kalıyordu. Mevcut istasyondaki üstgeçit ve merdivenler günümüz ihtiyaçlarına cevap veremiyordu. Teknik ömrünü tamamlaması, güçlendirmenin yetersiz olması, engelli erişimine uygun olmaması ve yaya kapasitesine yetersiz kalması sebebiyle üstgeçit için yenilenme kararı alınmıştı.

Halen çalışmaların devam ettiği Beşyol Metrobüs durağında vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı.