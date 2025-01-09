Serdar Adalı’dan Yerli Teknik Direktör Vurgusu

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı’nın, yabancı teknik direktör tercihlerine sıcak bakmadığı ve yerli isimlere yöneldiği belirtiliyor. Daha önce İbrahim Üzülmez ve Tayfun Korkut gibi isimlerle yapılan görüşmelerden sonuç alınamazken, Adalı’nın Özdilek’te karar kıldığı ifade ediliyor. Mehmet Özdilek’in, sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile birlikte takımın başında görev yapması planlanıyor.

Pro Lisans Eksikliği Özdilek’i Öne Çıkardı

Serdar Topraktepe’nin Pro Lisans belgesi bulunmaması nedeniyle teknik direktörlük görevini tam anlamıyla üstlenemediği biliniyor. Bu durumun, Mehmet Özdilek tercihinde etkili olduğu belirtiliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, en son 2020 yılında BB Erzurumspor’u çalıştırmıştı ve son 5 yıldır herhangi bir takımda görev almıyor.

Mehmet Özdilek’in Teknik Direktörlük Kariyeri

Mehmet Özdilek, kariyerinde birçok Süper Lig ve 1. Lig ekibini çalıştırdı. Antalyaspor’da (2008-2013) uzun süreli görev yapan Özdilek, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Denizlispor gibi takımlarda da teknik direktörlük yaptı. Ayrıca, Türkiye Millî Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görev aldı.

Adalı ve Özdilek El Sıkıştı mı?

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da kulislerde, Serdar Adalı’nın Mehmet Özdilek ile prensipte anlaştığı konuşuluyor. Yeni teknik direktörlük planının kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Beşiktaş camiası, bu kararın kulübün geleceği için ne gibi sonuçlar doğuracağını merakla bekliyor.