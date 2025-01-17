2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki tecrübeli teknik adam, son olarak UEFA’da maç analisti olarak görev yapıyordu. Beşiktaş yönetimi, Solskjaer’e sözleşme evraklarını gönderirken, imzalı belgelerin geri dönüşüyle anlaşmanın resmiyete kavuşması bekleniyor.

Solskjaer'in yarın İstanbul’a gelerek cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçını tribünden takip edeceği öğrenildi. Beşiktaş taraftarları, Norveçli hocanın gelişiyle takımın yeni bir ivme kazanmasını umut ediyor.

Futbolculuk Kariyeri

Molde FK : Profesyonel kariyerine Norveç'in Molde takımında başladı ve burada sergilediği performansla dikkat çekti.

: Profesyonel kariyerine Norveç'in Molde takımında başladı ve burada sergilediği performansla dikkat çekti. Manchester United : 1996’da Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United’a transfer oldu. Solskjaer, İngiliz ekibindeki 11 yıllık kariyerinde “Süper Yedek” lakabını aldı. 1999 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e attığı son dakika golü, Manchester United’a kupayı kazandıran efsane anlardan biri olarak futbol tarihine geçti. Manchester United formasıyla toplamda 366 maçta 126 gol attı ve 6 Premier Lig şampiyonluğu, 2 FA Cup zaferi ile Şampiyonlar Ligi gibi birçok başarıya imza attı.

: 1996’da Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United’a transfer oldu. Solskjaer, İngiliz ekibindeki 11 yıllık kariyerinde “Süper Yedek” lakabını aldı. Norveç Milli Takımı: Norveç formasıyla 67 maçta 23 gol kaydetti.

Teknik Direktörlük Kariyeri

Molde FK (2011-2014, 2015-2018) : Antrenörlük kariyerine başladığı Molde'de 2 Norveç ligi şampiyonluğu ve 1 Norveç Kupası kazandı.

: Antrenörlük kariyerine başladığı Molde'de 2 Norveç ligi şampiyonluğu ve 1 Norveç Kupası kazandı. Cardiff City (2014) : Premier Lig’de mücadele eden Cardiff City’yi çalıştırdı ancak takım sezon sonunda küme düştü.

: Premier Lig’de mücadele eden Cardiff City’yi çalıştırdı ancak takım sezon sonunda küme düştü. Manchester United (2018-2021) : 2018’de geçici teknik direktör olarak başladığı Manchester United’da gösterdiği performansla kısa sürede kalıcı sözleşme imzaladı. 2021 UEFA Avrupa Ligi’nde takımı finale taşıdı ancak Villarreal’e kaybetti. Manchester United’da 168 maçta 91 galibiyet alarak kulüp tarihinde önemli bir yer edindi.

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Teknik ve Taktik Yaklaşımı

Solskjaer, hücuma dayalı futbol felsefesi ve genç oyunculara şans vermesiyle bilinir. Özellikle genç yetenekleri geliştirme konusunda başarılı bir geçmişe sahiptir.

Beşiktaş ile Yeni Başlangıç

Beşiktaş ile anlaştığı haberleriyle birlikte Solskjaer, kariyerinde ilk kez Türkiye'de bir takım çalıştıracak. Bu adım, hem kendisi hem de Beşiktaş için yeni bir dönem anlamına geliyor.