UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş, Fransız temsilci Marsilya'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Vlahovic'in uzun pasında İlhan Fakılı sağ çizgide topla buluştu. Bu oyuncunun rakiplerini çalımladıktan sonra ceza yayı yakınından yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı
13. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Abdallah'ın sol ayağıyla plase vuruşunda kaleci Nübel sol köşeye yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada Olatitan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Fakılı'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci De Lange'nin sağından filelerle buluştu. 1-0
30. dakikada Abdelli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdallah'ın sağ çaprazdan yaptığı yerden sert vuruşta meşin yuvarlak, yakın direk dibinden ağlarla buluştu. 1-1
45+3. dakikada yay üzerindeki Vlahovic'in ara pasında Orkun'un penaltı noktası önünden karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci De Lange gole izin vermedi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Andrea Colombo, Davide Impreiale, Valerio Marini
Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Dusan Vlahovic
Yedekler: Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Kartal Yılmaz, Ernest Poku, Fabio Miretti, Hyeon-Gyu Oh, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano
Marsilya: Jeffrey De Lange, Timothy Weah, Ulisses Garcia, Derek Cornelius, Conrad Egan Riley, Pierre-Emile Höjbjerg, Himad Abdelli, Angel Gomes, Keyliane Abdallah, Neal Maupay, Amine Harit
Yedekler: Jelle Van Neck, Theo Vermot, Naif Aguerd, Emerson, Kelyann Bezahaf, Bamo Meite, Nouhoum Kamissoko, Tadjidine Mmadi, Amine Gouiri, Igor Paixao, Faris Pemi Moumbagna, Alexi Koum
Teknik Direktör: Bruno Genesio
Goller: İlhan Fakılı (dk. 15) (Beşiktaş), Keyliane Abdallah (dk. 30) (Marsilya)
Sarı kart: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş)