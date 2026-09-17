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Marsilya: Jeffrey De Lange, Timothy Weah, Ulisses Garcia, Derek Cornelius, Conrad Egan Riley, Pierre-Emile Höjbjerg, Himad Abdelli, Angel Gomes, Keyliane Abdallah, Neal Maupay, Amine Harit

45+3. dakikada yay üzerindeki Vlahovic'in ara pasında Orkun'un penaltı noktası önünden karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci De Lange gole izin vermedi.

30. dakikada Abdelli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdallah'ın sağ çaprazdan yaptığı yerden sert vuruşta meşin yuvarlak, yakın direk dibinden ağlarla buluştu. 1-1

15. dakikada Olatitan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Fakılı'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci De Lange'nin sağından filelerle buluştu. 1-0

3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Vlahovic'in uzun pasında İlhan Fakılı sağ çizgide topla buluştu. Bu oyuncunun rakiplerini çalımladıktan sonra ceza yayı yakınından yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş, Fransız temsilci Marsilya'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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