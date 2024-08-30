Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ilk maçta deplasmanda 3-3 berabere kaldığı rakibini saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanmış oldu.

Kartal’ın rakipleri yarın TSİ 14.00’te Monako’daki Grimaldi Forum’da çekilecek kura ile belli olacak.

Maçtan dakikalar

7. dakikada kaleyi sağ çaprazdan gören uzak mesafeden Beşiktaş serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Gedson’un pasında Masuaku ceza yayının gerisinden bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Saipi’nin çeldiği topa kale önünde Immobile’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada Rafa Silva’nın ara pasına hareketlenen Immobile, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Saipi’yi geçen top ağlara yönlenirken El Wafi kayarak son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

29. dakikada Lugano savunmasının çıkarken kaptırdığı topta araya giren Rashica’nın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Saipi meşin yuvarlağı ayağıyla çeldi.

41. dakikada Rafa Silva’nın pasında penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile’nin vuruşunda kaleci Saipi topu çeldi. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol çaprazında topu önünde bulan Semih’in şutunda Papadopoulos meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

59. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Aliseda, ceza sahası içi sol tarafından pasını aktardı. Kale önünde Vladi’nin dokunuşunda meşin yuvarlak boş ağlarla buluştu. 1-1

66. dakikada sol taraftan Semih Kılıçsoy’un ceza yayına çıkardığı topta Rafa Silva bekletmeden savunma arkasına pasını aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazında Gedson Fernandes’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

70. dakikada sol taraftan Immobile pasını ters kanattaki Rashica’ya aktardı. Rashica’nın bekletmeden savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Rafa Silva’nın ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

71. dakikada Gedson Fernandes’in pasında topla buluşan Immobile sol taraftan ceza sahasına girip rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-1

90+2. dakikada sol taraftan Salih'in sağ taraftan pasında top savunmanın da müdahalesiyle ceza sahası içi sol tarafındaki Muçi'ye geldi. Muçi'nin şutunda kaleci Saipi topu ayağıyla çeldi. Pozisyonun devamında kale önünde Salih Uçan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-1

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes (Salih Uçan dk. 87), Rashica (Ndour dk. 78), Rafa Silva (Can Keleş dk. 87), Semih Kılıçsoy (Muçi dk. 67), Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 78)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Demir Ege Tıknaz, Zaynutdinov, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Lugano: Saipi, Zanotti (Brault-Guillard dk. 77), Papadopoulos, El Wafi (Mai dk. 46), Valenzuela, Grgic (Bottani dk. 71), Mahmoud (Doumbia dk. 46), Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi (Cimignani dk. 77)

Yedekler: Osigwe, Mina, Macek, Marques, Correia, Przybylko

Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti

Goller: Immobile (dk. 7 ve 71), Gedson Fernandes (dk. 66), Rafa Silva (dk. 70), Salih Uçan (dk. 90+2) (Beşiktaş), Vladi (dk. 59) (Lugano)

Sarı kartlar: Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu (Beşiktaş), Valenzuela, Bislimi (Lugano)