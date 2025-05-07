Bu durum, Beşiktaş Kulübü’nün şirketteki payını yüzde 70’e çıkardı. Kulübün, sermaye artırımı ile planlanan gelire göre 2.4 milyar TL daha az gelir elde etmesi de söz konusu oldu.

Sermaye Artırımından Ne Kadar Gelir Elde Edildi?

Beşiktaş Kulübü, bedelli sermaye artırımı sonucunda toplamda 1 milyar 433 milyon TL gelir elde ettiğini açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, rüçhan hakkı kullanımı döneminde satın alınan 445 milyon adet hisseye ek olarak birincil piyasa işlemlerinde satılan 270 milyon hisse ile elde edilen gelir paylaşıldı. Ancak, bu tutar, kulübün beklediği seviyenin çok altında kalmış oldu.

Kulübün Payı Artıyor, Gelecekte Ne Olacak?

Beşiktaş Kulübü’nün Beşiktaş Futbol A.Ş.’deki payı yüzde 51’den yüzde 70’e yükseldi. Bu durum, kulübün finansal bağımsızlık için önemli bir adım atmasını sağladı, ancak sermaye artırımı süreci beklenmedik zorluklarla karşılaştı. Kulüp, elindeki hisselerin yüzde 20’sini ilerleyen dönemlerde Borsa’da satışa sunmayı veya yabancı ve yerli yatırımcılara blok satış yapmayı planlayabilir. Ancak şu an itibarıyla Beşiktaş, hedeflenen geliri elde edememiş ve kasasına beklenenden 2.4 milyar TL daha az para girmiş oldu.

Beşiktaş Kulübü’nün bedelli sermaye artırımı, finansal hedeflere ulaşmakta zorluklarla karşılaşmış olsa da, kulübün gelecekteki planları ve stratejileri, sürecin nasıl devam edeceğini belirleyecek. Şu an itibarıyla, kulübün önündeki en büyük soru işareti, halka arz edilen hisselerin satışı ve bundan elde edilecek gelir ile finansal bağımsızlığını sağlamayı sürdürebilme yeteneği olacak.

Beşiktaş Sermaye Artırımında Yetersiz Tanıtımın Etkisi

Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin bedelli sermaye artırımı sürecinde, yatırımcı ilgisi beklenenden düşük kaldı. Bunun en önemli sebeplerinden biri, yeterli tanıtım faaliyetlerinin yapılmamasıydı. Sermaye artırımına ilişkin bilgilendirme eksikliği, potansiyel yatırımcıların ilgisini sınırlayarak satışların istenilen seviyelere ulaşmamasına neden oldu. Bu durum, kulübün gelecekte benzer projelerde daha etkili bir tanıtım stratejisi izlememesi gerektiğini gösteriyor.