Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin çatışmaların gölgesindeki dünyada çözüm üreten ve diyaloğu önceleyen bir anlayışla yoluna devam ettiğini belirtti. Bayraktar, enerjiden tarıma, sağlıktan teknolojiye kadar birçok alanda öncü rol üstlenildiğini vurgulayarak, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin hem bölgede barışın teminatı hem de küresel siyasette uzlaşının merkezi olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise paylaşımında “Güvenli liman Türkiye, büyük, güçlü, tam bağımsız Türkiye” sözleriyle çalışmaya destek verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Türkiye’nin küresel belirsizlikler karşısında barış ve uzlaşının yanında yer aldığını belirterek, uluslararası sistemde güven inşa etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Türkiye’nin yalnızca kendi vatandaşları için değil, dünya genelindeki mazlumlar için de güvenli bir liman olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Uraloğlu, Türkiye’nin insan haklarına saygılı ve adil vizyonuyla küresel ölçekte saygınlığını artırdığını vurguladı.

Ekonomi yönetiminin ortak mesajında, Türkiye’nin krizler karşısında istikrar sağlayan, güven veren ve çözüm üreten bir ülke olarak konumlandığına dikkat çekildi.