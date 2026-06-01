Benzin ve Motorinde Ne Kadar İndirim Bekleniyor?

Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatında yaklaşık 1 lira 38 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 1 lira 81 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte araç sahiplerinin yakıt maliyetlerinde önemli bir rahatlama yaşanması bekleniyor.

Büyükşehirlerde Benzin Fiyatları Gerileyebilir

Beklenen indirimin ardından benzinin litre fiyatının İstanbul'da 62,94 liraya, Ankara'da 63,91 liraya ve İzmir'de 64,19 liraya düşeceği tahmin ediliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 64,32 TL

Motorin: 67,05 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64,18 TL

Motorin: 66,91 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 65,29 TL

Motorin: 68,16 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir

Benzin: 65,57 TL

Motorin: 68,43 TL

LPG: 33,69 TL

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin ve döviz kurundaki değişimlerin akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtirken, önümüzdeki günlerde uluslararası piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edildiğine dikkat çekiyor.