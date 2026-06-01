Altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar ve yatırımcılar, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel fiyatları yakından takip ediyor.

Orta Doğu'da süren gerilim, küresel ekonomik belirsizlikler ve yüksek tahvil getirileri değerli metal üzerinde etkisini sürdürürken, gram altın güne 6 bin 680 lira seviyelerinde başladı. Gün içerisinde ise fiyatlarda hafif dalgalanmalar yaşandı.

1 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Gram altın: 6.661 TL

Çeyrek altın: 11.072 TL

Yarım altın: 22.126 TL

Tam altın: 43.757 TL

Cumhuriyet altını: 44.138 TL

Gremse altın: 109.728 TL

109.728 TL Ons altın: 4.515 dolar

Uzmanlar, jeopolitik risklerin ve küresel merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentilerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor. Özellikle önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verilerin, altının yönü açısından kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

Yatırımcılar hem iç piyasadaki döviz kuru hareketlerini hem de uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatlarını takip ederek pozisyon almaya devam ediyor.