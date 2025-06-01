Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), akaryakıt ürünlerinde uygulanacak ÖTV artış oranını da doğrudan etkileyecek. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, temmuz başında %13 civarında olması beklenen ÜFE artışıyla birlikte;

Benzin e 1,87 TL ,

Motorin e 1,75 TL ,

LPG’ye ise 80 kuruş

tutarında ÖTV zammı uygulanacak.

Bu zamlar, doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak ve tüketicilerin akaryakıt maliyetlerini ciddi oranda artıracak.

3 Temmuz Kritik Tarih

Yılın ilk 6 aylık enflasyon verileri, 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Bu veriler yalnızca maaş artışlarını değil, aynı zamanda vergi güncellemeleri ve birçok temel kalemdeki fiyat değişimlerini de şekillendirecek. Akaryakıt zamları da bu kapsamda değerlendirilecek.

Ekonomik göstergelerin gidişatına göre şekillenecek bu artışlar, araç sahiplerinin ve taşımacılık sektörünün maliyet hesaplarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.