Megastar Tarkan, İstanbul’da büyük ilgi gören konser serisinin dördüncü gecesinde bir kez daha sahne aldı. Binlerce müzikseverin doldurduğu salonda unutulmaz bir geceye imza atan Tarkan, performansının yanı sıra sahneden yaptığı duygusal konuşmayla da izleyenleri derinden etkiledi.

Konser sırasında eşi ve kızına duyduğu özlemi dile getiren Tarkan, “Eşim ve kızım burada değil. Ayrı olunca insan değerlerini daha iyi anlıyor. Hayatımdaki yerleri o kadar özel ki” sözleriyle dinleyicilere içten duygularını paylaştı.

Kızına duyduğu özlemi de dile getiren megastar, “Kızımı çok özledim. İlk kez bu kadar ayrı kalıyoruz, her gün görüntülü konuşuyoruz” diyerek sevenleriyle dertleşti. Ardından eşi için özel bir an yaratan Tarkan, “İnsanın hayat arkadaşı başka bir şey… Canım karım, bu şarkı sana geliyor” diyerek “Beni Çok Sev” adlı şarkısını eşine ithaf etti. Bu anlar konserin en özel dakikaları arasında yer aldı.

Ünlü İsimler Konserde Buluştu

Aylar öncesinden büyük bir heyecanla beklenen ve satışa çıktığı anda biletleri tükenen konser, sanat ve cemiyet hayatının da buluşma noktası oldu. Gecede Semiramis Pekkan, Enis Arıkan, Hazal Kaya, Ece Dağıstan, Gazapizm, Seda Bakan ve Jamal Aliyev gibi birçok ünlü isim de izleyiciler arasında yer aldı.

Tarkan Fırtınası Ocak Sonuna Kadar Sürüyor

Uzun bir aranın ardından Türkiye’deki salon konserlerine yeniden başlayan Tarkan, yoğun ilgi gören konser serisine ocak ayı sonuna kadar devam edecek. Megastar, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena’da sahne almayı sürdürecek.

Konserin sahne tasarımını Can Besbelli üstlenirken, Tarkan’a sahnede güçlü bir orkestra eşlik ediyor. Organizasyon süreci ise Hitt Prodüksiyon tarafından yürütülüyor.