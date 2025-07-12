Yapılandırmada Vade 48 Ay, Başvuru Süresi 3 Ay

BDDK açıklamasına göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılmasında azami vade süresi 48 ay olarak belirlendi. Bu kapsamda yapılandırmadan faydalanmak isteyen bireysel müşterilerin önümüzdeki 3 ay içinde başvuru yapmaları gerekiyor.

Yapılandırma imkânından;

Dönem borcunun tamamını veya bir kısmını ödeyemeyen bireysel kredi kartı kullanıcıları,

Anapara veya faiz ödemesi geciken ihtiyaç kredisi müşterileri,

Daha önce yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kullanıcıları yararlanabilecek.

Kredi ve Kart Limitine Kısıtlama

Yeni düzenlemeye göre, kredi kartı borcunu yapılandıran müşteriler borcun yarısını ödemeden kart limitlerini artırma talebinde bulunamayacak. Aynı şekilde, ihtiyaç kredilerinin yapılandırılmasında mevcut borç bakiyesinin üzerine yeni bir kredi verilmesi mümkün olmayacak.

Merkez Bankası’ndan Faiz Düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı yapılandırmalarında uygulanacak azami faiz oranını %3,11 olarak belirledi. Bu oran, yapılandırmanın daha düşük maliyetli olmasını sağlayacak.

Eski Yapılandırmalara da Yeni Hak

BDDK’nın açıklamasında yeni düzenlemenin getirdiği önemli değişiklikler de dikkat çekti:

Artık sadece asgari ödeme yapılmayan değil, dönem borcu tamamen ya da kısmen ödenmeyen kartlar da yapılandırma kapsamına alınacak.

İhtiyaç kredilerinde yapılandırma için gecikme süresi kriteri “30 günü aşan” şartından çıkarıldı. Artık her türlü gecikmiş ödeme , yapılandırma için yeterli olacak.

Önceki kararda yapılandırma kapsamına alınan borç miktarı “karar tarihindeki borç bakiyesi” idi. Yeni düzenlemeyle birlikte, yapılandırma başvurusu yapılan tarih esas alınacak. Ayrıca, daha önce yapılandırılmış borçlar da tekrar yapılandırma kapsamında değerlendirilebilecek.

Amaç: Borç yükünü hafifletmek, ödemeleri kolaylaştırmak

Ekonomik dalgalanmalardan etkilenen bireysel müşterilerin borç yükünü azaltmayı hedefleyen bu yeni düzenleme, hem vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlıyor hem de bankacılık sisteminin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı amaçlıyor.