Başsavcılık, belediyedeki bazı ihalelerde “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarının işlendiği iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Gözaltına alınan 39 şüpheli tutuklama, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Başkan Mutlu’nun da aralarında olduğu 20 kişi cezaevine gönderildi. 10 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbiri uygulandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüphelinin sorgulama işlemleri ise sürüyor.