Piyasalarda gözler yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrildi. Ekonomistler, olası 25 baz puanlık faiz indiriminin altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceğini öngörüyor. Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler de küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırarak altındaki yükselişi hızlandırıyor.

Kuyumcular Satışlardaki Düşüşten Şikâyetçi

Sektör temsilcileri, fiyatlardaki rekor seviyelerin düğün sezonu satışlarını düşürdüğünü belirtiyor. Vatandaşların artık bilezik ya da set takılar yerine, bütçeye uygun ve kolay bozdurulabilir küçük ürünlere yöneldiği ifade ediliyor. Önceki yıllarda düğünlerde tam altın ve bileziklerin tercih edildiğini hatırlatan kuyumcular, “Artık bir bilezik yerine yarım, beş bilezik yerine iki bilezik alınmaya başlandı” diyor.

Altın Bozdurma İşlemleri Arttı

Satışların azalmasına karşın piyasadaki hareketlilik, daha çok altın bozdurma işlemlerinden kaynaklanıyor. Özellikle ev veya otomobil almak isteyen vatandaşlar, daha önce yatırım amacıyla aldıkları altınları nakde çeviriyor. Bu durum, kuyumculara göre piyasada sınırlı da olsa bir canlılık yaratıyor.