İstanbul’da düzenlenen OECD Kritik Mineraller Forumu’nda konuşan Bayraktar, Türkiye’nin yakında “Kritik Ham Maddeler Stratejisi”ni kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Küresel ölçekte enerji alanında köklü bir dönüşüm yaşandığına dikkat çeken Bayraktar, artan enerji talebine paralel olarak elektriğe olan ihtiyacın daha hızlı yükseldiğini söyledi. Dünyanın “Elektrik Çağı”na girdiğini ifade eden Bayraktar, bu süreçte enerji güvenliği kadar tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğinin de önem kazandığını vurguladı.

Uluslararası iş birliğinin altını çizen Bayraktar, ülkelerin tek başına hareket ederek mevcut zorlukların üstesinden gelemeyeceğini belirtti. OECD gibi kuruluşların küresel piyasalarda güven ortamının tesisinde kritik rol oynadığını dile getirdi.

Türkiye’nin sadece yer altı kaynaklarına sahip olmanın ötesine geçtiğini ifade eden Bayraktar, “Asıl değer, bu kaynakları yüksek teknolojiyle işleyebilmekte yatıyor. Türkiye, madencilikten ileri işleme kapasitesine uzanan entegre bir yapı kuruyor” dedi.

Bu kapsamda Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementleri sahasının stratejik önemine işaret eden Bayraktar, bölgenin dünyadaki en büyük rezervlerden biri olabileceğini belirtti. ETİ Maden öncülüğünde yürütülen çalışmalarla pilot tesisin faaliyete geçtiğini aktaran Bayraktar, endüstriyel ölçekte üretime geçiş sürecinin devam ettiğini söyledi.

Bayraktar, Beylikova’da üretilecek nadir toprak oksitlerinin özellikle rüzgâr türbinleri ve elektrikli araç motorlarında kullanılan kalıcı mıknatıslar için kritik öneme sahip olacağını ifade ederek, Türkiye’nin bu alanda küresel değer zincirinde daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.