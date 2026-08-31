Battalgazi Belediyesi ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları, Çöşnük Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törenle sona erdi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yaz dönemi boyunca yaklaşık 10 bin öğrencinin spor faaliyetlerinden yararlandığını belirtti.

Battalgazi Belediyesi ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin yaz tatilini sporla iç içe geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni gerçekleştirildi. Çöşnük Spor Kompleksi'ndeki programa AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Battalgazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kasım Karaduman, AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Can Çibik, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. Yaklaşık 40 branşta düzenlenen spor faaliyetlerinin ardından gerçekleştirilen kapanış programında sporcular çeşitli gösteriler sundu.

Başkan Taşkın: 'Yaklaşık 10 bin öğrencimiz programlardan faydalandı'

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yürütülen iş birliği sayesinde çocuk ve gençlerin yaz dönemini verimli geçirdiğini belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana spor faaliyetlerine kesintisiz destek verdiklerini ifade eden Başkan Taşkın, 'Üç yıldır spor programlarına aralıksız destek sunuyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte yaz dönemini dolu dolu geçiriyoruz. Bu yaz yaklaşık 10 bin öğrencimiz programlarımızdan istifade etti, spor salonlarından faydalandı ve farklı branşlardaki etkinliklere katıldı. Bugün burada bulunan bütün sporcularımızı tebrik ediyorum.' dedi.

Yaz spor okullarının gelecek yıllarda da sürdürüleceğini kaydeden Taşkın, 'Çocuklarımızı ve gençlerimizi modern spor tesisleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Programın gerçekleştirilmesinde emeği bulunan yöneticilerimize, antrenörlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Tüfenkci: 'Spor imkanlarını mahallelere yaygınlaştırıyoruz'

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de yaz spor okullarının çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sunduğunu belirtti. Malatya'daki spor yatırımlarının artırıldığını dile getiren Tüfenkci, 'Gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapabilecekleri, vakitlerini verimli geçirerek kendilerini geliştirebilecekleri tesislerin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Spor imkanlarını kent merkezinden mahallelerimize doğru yaygınlaştırıyoruz.' diye konuştu.

Battalgazi Belediyesinin ulaşım desteğine de değinen Tüfenkci, 'Kenar mahallelerimizde yaşayan öğrencilerimizin yüzme, basketbol ve voleybol başta olmak üzere farklı branşlardaki faaliyetlerden yararlanabilmesi için ulaşım desteği sağlayan Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Programda emeği geçen antrenörlerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve çocuklarına destek veren ailelerimize şükranlarımı sunuyorum.' dedi.

Kayhan: 'Sporu bir yaşam kültürü haline getiriyoruz'

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise Yaz Spor Okulları'nın yaklaşık 40 branşta gerçekleştirildiğini belirterek çocukların gençlik merkezleri ve spor salonlarında çeşitli faaliyetlere katıldığını söyledi.

Battalgazi'deki yeni yatırımlarla spor altyapısının güçlendiğini kaydeden Kayhan, 'Çocuklarımızın sporla geçirdiği dolu dolu bir yazın ardından onların heyecanına ve mutluluğuna ortak oluyoruz. Mevcut tesislerimizin yanı sıra yapımı devam eden spor kompleksleri ve gençlik merkezleriyle çocuklarımıza daha fazla imkân sunacağız. Sporu bir yaşam kültürü hâline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı. Kayhan, organizasyona katkı sağlayan Battalgazi Belediyesine, antrenörlere, öğretmenlere, sporculara ve ailelerine teşekkür etti.