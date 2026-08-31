Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen toplantıda Mekke Savunma İttifakı'nın ilk kurumsal kararlarının resmen alındığını açıkladı.

Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı kardeşlerimizle beraber İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında, Mekke Savunma İttifakı'nın ilk kurumsal kararlarını resmen aldık. Katkıda bulunan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bölgemiz için tekrar hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.