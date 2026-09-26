Söke'nin başarılı voleybolcuları, yeni sezonda 2. Lig'de Play-Off hedefiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı ligdeki ilk karşılaşmasında Pazar günü kendi evinde Aydın Büyükşehir Belediye takımını ağırlayacak.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı'nın başarılı sporcuları ve teknik heyetini ağırladı. Başkan Arıkan, yeni sezon öncesinde sporculara ve Mutlu Yıldırım, Hızır Deniz ile Uğur Lakutoğlu'ndan oluşan teknik ekibe başarı dileklerini iletti.

'Söke'nin adını en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum'

Sporcularla yakından ilgilenen Başkan Arıkan, Söke'yi 2. Lig'de temsil eden takımın her zaman yanında olduklarını belirterek, yeni sezonda başarılı sonuçlar alınacağına inandığını ifade etti. Başkan Arıkan, 'Söke'nin adını sporun her alanında en iyi şekilde duyurmak istiyoruz. Voleybol takımımızın ortaya koyduğu mücadele, azim ve hedefleri bizleri gururlandırıyor. Bu sezon takımımıza güveniyoruz. Sporcularımızın ve teknik ekibimizin her zaman yanındayız. Onların ihtiyaç duyduğu her noktada destek olmaya devam edeceğiz' dedi. Başkan Arıkan, Söke'nin sportif başarılarla da anılan bir kent olması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni sezonun tüm takım açısından sakatlıklardan uzak ve sorunsuz geçmesini temenni eden Başkan Arıkan, 'Gücümüz yettiğince her maçta sizlerin yanında olacağız. İnşallah sezon sonunda hedeflediğiniz başarıyı hep birlikte kutlarız' ifadelerini kullandı. Başkan Arıkan, Voleybolda başarıyı daha da arttırmak, bu başarıları daha da kalıcı hale getirmek için önümüzdeki dönemde yeni planlama yapacaklarının müjdesini de verdi. Takımın Baş Antrenörü Mutlu Yıldırım tüm desteklerinden dolayı Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'a teşekkür etti, kendisini her zaman yanlarında görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.