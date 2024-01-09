Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Altun’un esnaf buluşmaları ise hoş sohbetleri de beraberinde getiriyor.

Kars’ın Selim ilçesi Belediye Başkanı Coşkun Altun, her sabah rutin olarak gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine bir yenisi daha ekledi. Altun, Yücel Çelikbilek Caddesi esnafı ile bir araya geldi, esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu. Çay içti sohbet etti.

Esnafın sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Altun, başta belediye hizmetleri olmak üzere Selim’de hayata geçirilen bütün projelerin vatandaş odaklı yaptıklarını kaydetti. Esnafın belediye ile ilgili problemlerinin çözümü için ise ilgili birimlere talimat verdi.

Sürekli vatandaşlarla buluştuğuna dikkat çeken Altun, görev aldığı 2 dönem de ilçenin adeta çehresini değiştirdi.

Devletin bütün yatırımları Selim’e taşıyan başarılı Belediye Başkanı Coşkun Altun, vatandaşların hizmetinde olduğunu, vatandaşlara hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Coşkun Altun, “Biz vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Onlara en güzel hizmetleri nasıl verebiliriz. Onun hesaplarını yapıyoruz. Çok şükür ilçemizde bütün projelerimizi anlımızın akıyla hayata geçirdik. Biz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Başkan Altun, esnafların işyerlerini açmalarına yardımcı oldu. Siftah yapmayan esnafa hayırlı işler dileyerek sabah siftahı da verdi. Daha sonra belediye hizmet binasına geçti.