Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath'ın aktardığı bilgilere göre, İran'da yayın yapan Hamshahri kanalı, Hamaney'in ses kaydı paylaşmamasının arkasında "ileri düzey güvenlik kaygılarının" bulunduğunu öne sürdü.

Kanala göre ses kayıtları, yalnızca konuşmanın içeriğini değil, kaydın yapıldığı ortam ve kullanılan cihaz hakkında da önemli teknik bilgiler taşıyabiliyor.

Ses kaydı istihbarat için bir iz bırakabilir iddiası

İran medyasındaki analize göre, modern istihbarat teknikleriyle bir ses dosyasının incelenmesi halinde çeşitli dijital izlere ulaşılabileceği iddia edildi.

Öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

1- Odanın akustik izi

Sesin yankısı ve rezonans özelliklerinin incelenmesiyle kaydın yapıldığı ortamın mimari yapısı hakkında çıkarım yapılabileceği öne sürüldü.

Buna göre odanın büyüklüğü, kullanılan malzemeler ve ses yansımaları analiz edilerek konum hakkında ipuçları elde edilebileceği iddia edildi.

2- Elektrik şebekesi izi

Analizde en dikkat çeken iddialardan biri ise elektrik sistemleriyle ilgili oldu.

Ses kayıtlarına yansıyan düşük seviyeli elektrik frekanslarının, kaydın yapıldığı zaman ve bağlı olunan elektrik ağı hakkında bilgi verebileceği ileri sürüldü.

3- Mikrofonun dijital parmak izi

İran medyasına göre her kayıt cihazı ve mikrofon, ses dosyasında kendine özgü teknik izler bırakabiliyor.

Özellikle cep telefonu mikrofonları ve profesyonel olmayan kayıt ekipmanlarının oluşturduğu bozulmaların cihaz tespitinde kullanılabileceği belirtildi.

4- Ortam sesleri konumu ele verebilir

Klima, jeneratör, havalandırma sistemi veya çevredeki diğer mekanik seslerin de kayıt alınan yer hakkında bilgi taşıyabileceği ifade edildi.

5- Ses analiziyle kişisel bilgiler çıkarılabilir iddiası

Analizde ayrıca konuşma temposu, nefes alışverişi ve ses özellikleri üzerinden kişinin stres seviyesi veya fiziksel durumu hakkında bazı çıkarımlar yapılabileceği iddia edildi.

Hamaney'in görünmezliği tartışmaları artırdı

Mücteba Hamaney'in uzun süre kamuoyu önüne çıkmaması, daha önce de çeşitli tartışmalara yol açmıştı. Bazı haberlerde kendisine ait görüntü veya ses kaydı paylaşılmamasının dikkat çektiği belirtilmişti.

İran yönetimine yakın çevreler güvenlik gerekçelerini öne çıkarırken, farklı kaynaklar bu durumun sağlık ve siyasi nedenlerle de bağlantılı olabileceğini iddia ediyor. Bu iddiaların önemli bölümü ise bağımsız olarak doğrulanmış değil.