Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, İstanbul Boğazı'nda etkili olurken görüş mesafesi azaldı. Sis yüksek kesimlerde etkili olmasının yanı sıra boğaz boyunca da görüldü. Sis sebebiyle Sirkeci-Harem arabalı vapuru iptal olurken, Şehir Hatları seferinin iptal olmadığı öğrenildi.
Şehir içi denizden ulaşımda Sirkeci-Harem seferi hariç iptallere sebep olmayan sis uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyeti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.
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