Kahramanmaraş temasları kapsamında Tarihi Kapalıçarşı’nın açılışını gerçekleştiren Bakan Kurum, törenin ardından çarşıda incelemelerde bulundu. Yeni dükkânlarına taşınan esnafı ziyaret eden Kurum, vatandaşlarla sohbet etti.

“Bu anahtarı ömrümüzün sonuna kadar saklayacağız”

Esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Kurum’a, Kapalıçarşı’nın sembolik anahtarı takdim edildi.

Anahtarı teslim alan Bakan Kurum, yapılan çalışmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Bu anahtarı ömrümüzün sonuna kadar saklayacağız. Çarşının yıkılmış halinden bugün geldiği noktayı görmek insanın içini tarifsiz bir mutlulukla dolduruyor” ifadelerini kullandı.

Esnaftan teşekkür: “Devletin bütün gücünü hissettik”

Yenilenen iş yerlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Kahramanmaraşlı esnaf, yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

Bir esnaf, Bakan Kurum’a hitaben, “Her zaman yanımızda oldunuz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok mutlu olduk” dedi.

Bir başka esnaf ise, “Devletin bütün gücünü burada hissettik. Buralar sizin desteklerinizle çok güzel hale geldi. İyi ki varsınız” sözleriyle duygularını ifade etti.

Depremin ardından yeniden inşa sürecine giren Tarihi Kapalıçarşı, gerçekleştirilen çalışmalarla modern ve güvenli iş yerleriyle yeniden esnafın hizmetine sunuldu.