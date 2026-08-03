İstanbul’da yüksek kira fiyatlarına karşı yeni bir model olarak hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde süreç hızlandı. İlk etapta 15 bin konutun kiraya verilmesi planlanan projede, hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilecek kura yöntemiyle belirlenecek.

Konutların belirli sürelerle ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilmesi planlanırken, uygulamanın amacı özellikle büyükşehirlerde yaşanan kira baskısını azaltmak olarak açıklandı.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Projeye ilişkin başvuru takviminin Eylül 2026’da açıklanması ve başvuruların başlaması bekleniyor. Ancak kesin tarih, başvuru kanalları ve gerekli belgeler TOKİ tarafından yayımlanacak uygulama esaslarıyla netleşecek.

Hak kazanan vatandaşlarla TOKİ arasında kira sözleşmesi imzalanacak. Konutların yaklaşık 3 yıllık dönemlerle kiraya verilmesi, sürenin sonunda ise kontroller yapılarak yeniden ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilmesi planlanıyor.

Kimler kiralık sosyal konutlara başvurabilecek?

Henüz kesin kriterler açıklanmamış olsa da projede öncelikli grupların şu şekilde olması bekleniyor:

Üzerine kayıtlı konutu bulunmayan vatandaşlar,

Belirlenen gelir seviyesinin altında kalan haneler,

Sosyal destek alan aileler,

Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar,

Emekliler,

Memurlar,

Engelli bireyler.

Başvurularda İstanbul’da belirli süre ikamet etme şartı ile hane gelir kriterlerinin uygulanması bekleniyor.

Kiralar ne kadar olacak?

Projeye ilişkin en çok merak edilen konuların başında kira bedelleri geliyor. Resmi kira tarifesi henüz açıklanmazken, hedefin piyasa fiyatlarının oldukça altında kira imkânı sağlamak olduğu belirtiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce yaptığı açıklamalarda, piyasa koşullarına göre belirgin şekilde düşük kira uygulanacağını ifade etmişti.

Örneğin İstanbul’da 30 bin lira seviyesindeki bir konut kirasının yaklaşık yarısı seviyesinde veya bazı bölgelerde daha düşük bedellerle kiralama yapılabileceği belirtilmişti.

Bu nedenle kamuoyunda konuşulan "15 bin TL kira olacak" iddiası henüz resmi bir rakam değil. Kesin kira bedelleri, konutların bulunduğu bölge, büyüklüğü ve proje detaylarına göre TOKİ tarafından duyurulacak.

1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri olacak

Projede farklı büyüklüklerde sosyal konutların yer alması planlanıyor. İlk açıklamalara göre 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunabilecek.

Konutların özellikle İstanbul’da kira maliyetlerinin yüksek olduğu bölgelerde çalışan kesim, gençler, emekliler ve düşük gelirli aileler için önemli bir alternatif oluşturması hedefleniyor.

Model diğer büyükşehirlere yayılabilir

İstanbul’da başlayacak kiralık sosyal konut uygulamasının sonuçlarına göre modelin Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya gibi büyükşehirlerde de uygulanması gündemde.

Hükümetin 81 ilde 500 bin sosyal konut üretme hedefi devam ederken, kiralık sosyal konut modeliyle uzun vadede uygun fiyatlı konut arzının artırılması ve kira piyasasındaki baskının azaltılması amaçlanıyor.

TOKİ’nin yayımlayacağı resmi başvuru şartları, gelir kriterleri ve kira bedelleriyle birlikte projeye ilişkin tüm detaylar kesinleşmiş olacak.