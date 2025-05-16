Bu sonuçla puanını 87’ye yükselten Barcelona, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 7'ye çıkararak bitime iki hafta kala 28. La Liga şampiyonluğunu kutlamaya başladı. Hansi Flick yönetimindeki Barça, bu zaferle birlikte teknik direktörleriyle ilk sezonlarında lig, İspanya Süper Kupası ve Copa del Rey olmak üzere üç kupayı birden kazanarak unutulmaz bir başarıya imza attı.

Genç Yıldız Yamal’dan Tarihi Performans

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, bu sezon ortaya koyduğu performansla adeta alkışları topladı. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen 17 gol ve 21 asistle toplamda 38 gole doğrudan katkı sağlayan Yamal, şampiyonluk yolunda takımının en önemli silahlarından biri oldu. Özellikle kritik maçlardaki etkili oyunuyla büyük takdir toplayan genç oyuncu, geleceğin futbol yıldızları arasında şimdiden kendine sağlam bir yer edindi.

Flick İlk Sezonunda Tarih Yazdı

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, takımın başına geçtiği ilk sezonda kulübe üç kupa kazandırarak muhteşem bir başlangıç yaptı. Disiplinli oyun anlayışı, genç yetenekleri cesurca kullanması ve taktiksel zekâsıyla takımı yeniden zirveye taşıyan Flick, kısa sürede Barcelona camiasının sevgisini kazandı.

Barcelona, elde ettiği bu başarıyla sadece kupalara değil, gençleşen kadrosuyla da geleceğe güvenle bakıyor. Özellikle altyapıdan yetişen oyuncuların katkısı, kulübün uzun vadeli yapılanmasında önemli bir rol oynuyor.