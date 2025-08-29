Buna göre, sektör temmuz ayında 56,75 milyar TL net kâr açıkladı. Böylece yılın ilk yedi ayında toplam kâr 479,2 milyar TL’ye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artış gösterdi.

Haziran ayında 95,8 milyar TL seviyesinde bulunan kârın temmuzda düşmesi dikkat çekerken, yıllık bazdaki yükseliş trendi devam etti. 2024’ün aynı döneminde bankaların kârı 348,7 milyar TL seviyesindeydi.

Aktifler 40 trilyonu aştı

Temmuz itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 40 trilyon 705,1 milyar TL’ye çıktı. Bu rakam, 2024 yıl sonuna kıyasla 8 trilyon TL’nin üzerinde artış anlamına geliyor. Krediler 20 trilyon 58,6 milyar TL’ye, menkul değerler ise 6 trilyon 490 milyar TL’ye yükseldi. Aktiflerde yüzde 24,6, kredilerde yüzde 25 ve menkul değerlerde yüzde 24,2 oranında artış kaydedildi.

Mevduatlar 23,5 trilyona dayandı

Bankaların en önemli fonlama kaynağı olan mevduatlar da hızla büyümeye devam etti. Yıl başına göre yüzde 24,3 artışla 23 trilyon 490 milyar TL’ye ulaşan mevduatlar, sektördeki genişleme eğilimini destekledi. Kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 2,18 seviyesinde gerçekleşti.

Sermaye yapısı güçlü

Sektörün özkaynak toplamı yılın başından bu yana yüzde 19,4 artarak 3 trilyon 460,9 milyar TL oldu. Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,20 ile uluslararası kriterlerin üzerinde seyrini sürdürdü.