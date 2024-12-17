Türk Çam Balı Artık Dünya Pazarında Hak Ettiği Değeri Bulacak

Dünya çam balı üretiminin yüzde 95'ini gerçekleştiren Türkiye, yıllardır ihracatta analiz farklılıkları nedeniyle önemli kayıplar yaşıyordu. Avrupa laboratuvarlarının, çam balını yanlış şekilde "çiçek balı" kriterleriyle analiz etmesi, Türkiye’den gönderilen ürünlerin sıkça geri dönmesine neden oluyordu.

Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, geliştirdikleri C4 analiz metodunun, çam balına özel kriterleri temel alarak balın doğal ve kaliteli olduğunun doğru bir şekilde tespit edilmesini sağladığını belirtti. Bu gelişme sayesinde Türkiye’nin çam balı ihracatında yaklaşık yüzde 30’luk bir artış bekleniyor.

AR-GE’de Öncü: 10 Milyon Dolarlık Yatırım

Balparmak, AR-GE merkezine bugüne kadar 10 milyon doları aşan yatırım yaptı. Bu merkez, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de sektöre yön veren sayılı laboratuvarlardan biri olarak gösteriliyor. 20 kişilik uzman bir ekiple çalışan merkez, Türkiye’nin ilk TÜRKAK akreditasyonuna sahip bal AR-GE merkezi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, Balparmak’ın analiz laboratuvarları, Avrupa’da birinci sırada yer alan dört eşdeğer laboratuvardan biri olarak kabul ediliyor.

Altıparmak, sektöre yönelik sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiklerini ifade ederek, “Biz, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında sektör standartlarını yükselten bir markayız. Hileli ve taklit bal ürünleriyle mücadele için sürekli yeni analiz yöntemleri geliştiriyoruz. Bugün 25 dakikada bir ürünün doğallığını ve içeriğini detaylı şekilde tespit edebilen bir teknolojiye sahibiz,” dedi.

Şeffaflık ve Kaliteye Dayalı Bir Yaklaşım

Balparmak’ın İstanbul Çekmeköy’deki 44 bin metrekarelik kampüsü, sektörün şeffaflık ve güven esasına dayalı bir yapıya kavuşması için herkese açık. Altıparmak, “Doğal bala ulaşmak için her parti ürünün tamamını analiz ediyoruz ve doğallık kriterlerimize uymayan ürünlerin yüzde 40’ını geri çeviriyoruz. Rakiplerimizi birer meslektaş olarak görüyoruz. Bilgilerimizi sektördeki diğer paydaşlarla paylaşmaya hazırız çünkü piyasadaki sahtecilerle ancak topyekün mücadele edebiliriz,” dedi.

Gençler ve Kadınlar İçin Yeni Fırsatlar

Balparmak, sektöre sürdürülebilir bir gelecek kazandırmak adına gençleri ve kadınları arıcılıkla buluşturacak projeler yürütüyor. 2015 yılında hayata geçirilen Balparmak Arıcılık Akademisi, eğitimlerle sektöre yeni nesil arıcılar kazandırmayı hedefliyor. Altıparmak, "Arıcılık mesleği yaşlanıyor, gençleri ve kadınları sektöre dahil etmeliyiz. Bu konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve projelerimizle destekliyoruz," diye konuştu.

Türk Balı Dünya Markası Olma Yolunda

Balparmak’ın inovatif çözümleri ve AR-GE yatırımları, sadece markayı değil, Türk balını da dünya pazarında hak ettiği konuma taşıyor. Şirket, ihracatta fason üretim yerine kendi markasıyla yer almayı hedefliyor ve ihracat gelirlerini cirodaki yüzde 15’lik seviyelere taşımayı planlıyor.

Bu çabalar, yalnızca Türkiye ekonomisine katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda Türk balının dünya çapında bir kalite standardı olarak tanınmasını sağlıyor. Balparmak, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla sektörün geleceğine yön vermeye devam ediyor.